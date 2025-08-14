En vivo

Deportes

Violencia en el básquet: desmayó a un rival con una piña y fue suspendido

El impactante hecho ocurrió en un partido de la liga profesional de Filipinas.

14/08/2025 | 16:33Redacción Cadena 3

FOTO: Impactante agresión en Filipinas. (Foto:Captura)

La liga profesional de básquet en Filipinas se vio sacudida por un increíble hecho de violencia en un partido de la misma.

En el mismo, Michole Sorela golpeó de forma violenta a su rival, Jonas Tibayan, a quien desmayó en medio del campo de juego. El agresor fue suspendido de manera indefinida por las autoridades.

El jugador atacado sufrió una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral por lo que fue hospitalizado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hecho ocurrió en un partido entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws durante la jornada de la MPBL el pasado lunes 11 de agosto.

Transcurría el tercer cuarto y el marcador estaba 41-39 en favor de Mindoro, cuando el pivote de GenSan golpeó de manera repentina a su rival, que se encontraba defendiendo.

En el video se puede ver como el agresor lanza un puñetazo a su rival que cae al piso sin reacción alguna. Los árbitros sancionaron una falta antideportiva y, al ver las consecuencias, decidieron descalificar al infractor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El agresor recibió una fuerte sanción por parte de la liga filipina: lo expulsaron de manera indefinida y lo multaron con 200.000 pesos filipinos, lo que equivale a 3.500 dólares.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la liga profesional de básquet en Filipinas?
Un jugador agredió violentamente a su rival durante un partido.

¿Quiénes están involucrados en el incidente?
Los jugadores Michole Sorela y Jonas Tibayan.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió el pasado lunes 11 de agosto.

¿Dónde tuvo lugar el suceso?
En un partido entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws en la MPBL.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades?
El agresor fue suspendido indefinidamente y multado con 200.000 pesos filipinos.

