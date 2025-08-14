Violencia en el básquet: desmayó a un rival con una piña y fue suspendido

La liga profesional de básquet en Filipinas se vio sacudida por un increíble hecho de violencia en un partido de la misma.

En el mismo, Michole Sorela golpeó de forma violenta a su rival, Jonas Tibayan, a quien desmayó en medio del campo de juego. El agresor fue suspendido de manera indefinida por las autoridades.

El jugador atacado sufrió una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral por lo que fue hospitalizado.

/Inicio Código Embebido/

Inacreditável o que aconteceu em um jogo de basquete nas Filipinas.



O jogador que sofreu a agressão, Jonas Tibayan, quebrou a mandíbula e sofreu uma concussão.



Michole Sorela, o agressor, foi banido pra sempre do basquete filipino. pic.twitter.com/sjN8NFsrum — NBA da bad (@NBAdabad) August 13, 2025

/Fin Código Embebido/

El hecho ocurrió en un partido entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws durante la jornada de la MPBL el pasado lunes 11 de agosto.

Transcurría el tercer cuarto y el marcador estaba 41-39 en favor de Mindoro, cuando el pivote de GenSan golpeó de manera repentina a su rival, que se encontraba defendiendo.

En el video se puede ver como el agresor lanza un puñetazo a su rival que cae al piso sin reacción alguna. Los árbitros sancionaron una falta antideportiva y, al ver las consecuencias, decidieron descalificar al infractor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El agresor recibió una fuerte sanción por parte de la liga filipina: lo expulsaron de manera indefinida y lo multaron con 200.000 pesos filipinos, lo que equivale a 3.500 dólares.