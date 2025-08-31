Video: el adelantamiento de Colapinto a Hulkenberg en el GP de Países Bajos
El argentino está cerrando una prolija carrera en el GP de Países Bajos.
31/08/2025 | 11:48Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto sueña con los puntos en Zandvoort.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) superó al alemán Nico Hulkenberg, de Sauber, para escalar a la decimoquinta posición en el Gran Premio de Países Bajos.
Colapinto está cerrando un prolijo fin de semana en Zandvoort, que estuvo plagado de accidentes en prácticamente todas las sesiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]