Video: el adelantamiento de Colapinto a Hulkenberg en el GP de Países Bajos

FOTO: Colapinto sueña con los puntos en Zandvoort.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) superó al alemán Nico Hulkenberg, de Sauber, para escalar a la decimoquinta posición en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto está cerrando un prolijo fin de semana en Zandvoort, que estuvo plagado de accidentes en prácticamente todas las sesiones.