Vélez y una parada brava en su visita a Fortaleza de Brasil por los octavos de final de la Libertadores
El partido tendrá lugar en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo desde la 19 horas del martes.
11/08/2025 | 15:28Redacción Cadena 3
FOTO: Imanol Machuca será titular en Brasil ante su ex equipo.
Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, visitará este martes a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
El encuentro se disputará en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, desde las 19 horas, con el arbitraje del paraguayo Derlis López mientras que su compatriota José Villagra estará en el VAR.
El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de perder 1-0 con San Lorenzo, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Liniers acumulan tres partidos sin ganar y acumula cinco unidades en lo que va del campeonato.
En relación con la derrota ante el ´Ciclón´, el director técnico haría una sola modificación: el retorno de Tomás Galván al mediocampo en lugar del juvenil Tobías Andrada.
Por su parte, el equipo de Renato Paiva viene de perder 5-0 con el Botafogo, en condición de local, por la fecha 19 del Brasileirao. Con este resultado, los del estado de Ceará se encuentran en el decimoctavo lugar de la tabla, en zona de descenso, con 15 unidades.
Para este encuentro ante Vélez, el entrenador Paiva haría tres cambios: el ingreso del argentino Eros Mancuso por Tinga, el defensor Diogo Barbosa por Weverson y el delantero Breno Lopes reemplazando al argentino José Herrera.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Copa Libertadores de América - Octavos de final - Partido de ida
Fortaleza (Brasil) - Vélez Sarsfield
Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará.
Árbitro: Derlis López (Paraguay)
VAR: José Villagra (Paraguay)
Horario: 19 TV: FOX Sports.
Fortaleza (Brasil): Vinicius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan y Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
[Fuente: Noticias Argentinas]