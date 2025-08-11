En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez y una parada brava en su visita a Fortaleza de Brasil por los octavos de final de la Libertadores

El partido tendrá lugar en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo desde la 19 horas del martes.

11/08/2025 | 15:28Redacción Cadena 3

FOTO: Imanol Machuca será titular en Brasil ante su ex equipo.

Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, visitará este martes a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, desde las 19 horas, con el arbitraje del paraguayo Derlis López mientras que su compatriota José Villagra estará en el VAR.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de perder 1-0 con San Lorenzo, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Liniers acumulan tres partidos sin ganar y acumula cinco unidades en lo que va del campeonato.

En relación con la derrota ante el ´Ciclón´, el director técnico haría una sola modificación: el retorno de Tomás Galván al mediocampo en lugar del juvenil Tobías Andrada.

Por su parte, el equipo de Renato Paiva viene de perder 5-0 con el Botafogo, en condición de local, por la fecha 19 del Brasileirao. Con este resultado, los del estado de Ceará se encuentran en el decimoctavo lugar de la tabla, en zona de descenso, con 15 unidades.

Para este encuentro ante Vélez, el entrenador Paiva haría tres cambios: el ingreso del argentino Eros Mancuso por Tinga, el defensor Diogo Barbosa por Weverson y el delantero Breno Lopes reemplazando al argentino José Herrera.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Libertadores de América - Octavos de final - Partido de ida

Fortaleza (Brasil) - Vélez Sarsfield

Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará.

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

VAR: José Villagra (Paraguay)

Horario: 19 TV: FOX Sports.

Fortaleza (Brasil): Vinicius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan y Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lectura rápida

¿Qué partido disputará Vélez?
Disputará un partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Los entrenadores son Guillermo Barros Schelotto para Vélez y Renato Paiva para Fortaleza.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, en Fortaleza, Brasil.

¿Cuándo comienza el partido?
El partido comenzará a las 19 horas del martes.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?
Vélez llega con tres partidos sin ganar, mientras que Fortaleza está en zona de descenso tras una goleada en su última presentación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho