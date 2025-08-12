Vélez enfrenta a Fortaleza en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores
En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, el ´Fortin´ enfrenta al equipo brasileño.
12/08/2025 | 17:56Redacción Cadena 3
FOTO: Maher Carrizo será titular en Vélez.
Fortaleza (Brasil): Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Copa Libertadores de América - Octavos de final - Partido de ida
- Fortaleza (Brasil) - Vélez Sarsfield
- Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará.
- Árbitro: Derlis López (Paraguay)
- VAR: José Villagra (Paraguay)
Lectura rápida
¿Qué equipo juega hoy?
Vélez Sarsfield enfrenta a Fortaleza en la Copa Libertadores.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, en Brasil.
¿Quiénes son los entrenadores?
Guillermo Barros Schelotto dirige a Vélez y Renato Paiva a Fortaleza.
¿Qué fase del torneo se juega?
Es el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuándo se informó sobre el evento?
Los detalles se compartieron a partir de las 17:56 el 12 de agosto de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]