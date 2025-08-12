En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez enfrenta a Fortaleza en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, el ´Fortin´ enfrenta al equipo brasileño.

12/08/2025 | 17:56Redacción Cadena 3

FOTO: Maher Carrizo será titular en Vélez.

Fortaleza (Brasil): Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

  • Copa Libertadores de América - Octavos de final - Partido de ida
  • Fortaleza (Brasil) - Vélez Sarsfield
  • Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará.
  • Árbitro: Derlis López (Paraguay)
  • VAR: José Villagra (Paraguay)

Lectura rápida

¿Qué equipo juega hoy?
Vélez Sarsfield enfrenta a Fortaleza en la Copa Libertadores.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, en Brasil.

¿Quiénes son los entrenadores?
Guillermo Barros Schelotto dirige a Vélez y Renato Paiva a Fortaleza.

¿Qué fase del torneo se juega?
Es el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se informó sobre el evento?
Los detalles se compartieron a partir de las 17:56 el 12 de agosto de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho