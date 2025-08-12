Vélez enfrenta a Fortaleza en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Fortaleza (Brasil): Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega hoy?

Vélez Sarsfield enfrenta a Fortaleza en la Copa Libertadores.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?

En el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, en Brasil.

¿Quiénes son los entrenadores?

Guillermo Barros Schelotto dirige a Vélez y Renato Paiva a Fortaleza.

¿Qué fase del torneo se juega?

Es el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se informó sobre el evento?

Los detalles se compartieron a partir de las 17:56 el 12 de agosto de 2025.