En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Indep. Rivadavia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez elevó una oferta a Boca por Exequiel Zeballos

El “Fortín” pretende hacerse con los servicios del extremo, tras no ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en el xeneize.

07/08/2025 | 20:59Redacción Cadena 3

FOTO: Vélez elevó una oferta a Boca por Exequiel Zeballos. (Foto NA: @BocaJrsOficial)

Vélez Sarsfield realizó una oferta formal por Exequiel Zeballos, extremo de Boca, y se sumó al interés del Elche de España para hacerse con los servicios del jugador, luego de perder lugar en las consideraciones de Miguel Ángel Russo.

El “Fortín” elevó una propuesta de 3 millones de dólares por el 50% del pase del atacante y esperan poder ponerlo a disposición de Guillermo Barros Schelotto, DT del conjunto de Liniers, lo antes posible.

Sin embargo, la postura del cuadro de La Ribera podría no estar alineada con las intenciones de Vélez, ya que desde Brandsen 805 considerarían insuficiente el monto ofrecido por el “Changuito”.

El “Mellizo” reconoció en declaraciones televisivas que el delantero de 23 años es de su agrado, por lo que no es una sorpresa el fuerte interés del “Fortín” en querer ficharlo. “Son jugadores distintos. Creo que es un futbolista bárbaro”, había expresado el ex entrenador azul y oro.

Por lo pronto, en las oficinas de Boca, tras la ruptura del Consejo de Fútbol, deberán definir el futuro de Exequiel Zeballos, quien parecería no tener lugar en el esquema de Russo, y podría ser una buena inyección económica si ambos elencos se ponen de acuerdo en los montos.

Por otro lado, el Elche aparece como otro de los posibles destinos para el extremo, quien ya realizó sondeos por el futbolista nacido en Santiago del Estero. A falta de la oferta formal, Boca pretendería en torno a los 6 millones de dólares por la mitad del pase.

Dicha cifra estaría demasiado lejos de lo que el club español estaría dispuesto a pagar, pero si el elenco de Cristian Bragarnik se acerca un poco más en cuanto a los números, desde La Ribera podrían dejarlo salir al jugador por un monto menor.

Lectura rápida

¿Qué oferta realizó Vélez? Vélez Sarsfield presentó una oferta de 3 millones de dólares por el 50% del pase de Exequiel Zeballos.

¿Quién es Exequiel Zeballos? Es un extremo de Boca Juniors que ha perdido consideración en el equipo por Miguel Ángel Russo.

¿Qué plantea Boca sobre Zeballos? Boca podría preferir un monto alrededor de 6 millones de dólares por la mitad de su pase debido a su situación en el plantel.

¿Quién es el entrenador de Vélez? El entrenador de Vélez es Guillermo Barros Schelotto, quien tiene interés en Zeballos.

¿Qué piensan en Elche sobre Zeballos? Elche de España también mostró interés en Zeballos y realizó sondeos para su fichaje.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho