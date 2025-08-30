En vivo

Deportes

US Open: Musetti se impuso en el duelo de italianos por el abandono de Cobolli

El italiano se metió en los octavos de final de cuarto y último Grand Slam de la temporada.

30/08/2025 | 17:29Redacción Cadena 3

FOTO: Musetti, a octavos de final en el US Open.

El tenista italiano Lorenzo Musetti (10º) se metió en los octavos de final del US Open, luego del abandono por lesión de su compatriota Flavio Cobolli (24º).

Musetti, quien venía atravesando una racha bastante negativa, ganaba 6-3, 6-2 y 2-0 cuando su rival no pudo continuar el encuentro por una molestia en el brazo derecho que podría implicar la muñeca.

El rival de Musetti en los octavos de final será el español Jaume Munar, quien demostró un muy sólido nivel para ganarle 6-1, 6-4 y 6-4 al belga Zizou Bergs.

Otro de los tenistas que se metió en los octavos de final fue el suizo Leandro Riedi, debido al abandono también por lesión de su oponente, el polaco Kamil Majchrzak cuando iba 5-3 arriba en el primer set.

Por otra parte, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, le gana 2-1 en sets al canadiense Denis Shapovalov (27º), mientras que más tarde será el turno de otro de los candidatos, el alemán Alexander Zverev (3º), quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger-Aliassime (25º).

El cronograma de este sábado en el US Open

  • Jannik Sinner (1º) – Denis Shapovalov (27º)
  • Alexander Zverev (3º) – Felix Auger-Aliassime (25º)
  • Alex de Miñaur (8º) – Daniel Altmaier
  • Lorenzo Musetti (10º) a Flavio Cobolli (24º): 6-3, 6-2, 2-0 y retiro
  • Tommy Paul (14º) – Aleksandr Bublik (23º)
  • Andrey Rublev (15º) – Coleman Wong
  • Jaume Munar a Zizou Bergs: 6-1, 6-4 y 6-4
  • Leandro Riedi a Kamil Majchrzak: 5-3 y retiro

Lectura rápida

¿Quién se retiró del partido?

Flavio Cobolli se retiró por lesión en el partido contra Lorenzo Musetti.

¿Cuál fue el resultado del partido de Musetti?

Lorenzo Musetti ganó el partido 6-3, 6-2 y 2-0 por el retiro de Cobolli.

¿Quién será el próximo rival de Musetti?

Su próximo rival será el español Jaume Munar.

¿Qué jugador se retiró por lesión en un segundo partido?

Kamil Majchrzak se retiró cuando iba 5-3 en el primer set contra Leandro Riedi.

¿Qué número ocupa Musetti en el ranking?

Musetti ocupa el 10º lugar en el ranking ATP.

[Fuente: Noticias Argentinas]

