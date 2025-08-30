US Open: Musetti se impuso en el duelo de italianos por el abandono de Cobolli
El italiano se metió en los octavos de final de cuarto y último Grand Slam de la temporada.
30/08/2025 | 17:29Redacción Cadena 3
FOTO: Musetti, a octavos de final en el US Open.
El tenista italiano Lorenzo Musetti (10º) se metió en los octavos de final del US Open, luego del abandono por lesión de su compatriota Flavio Cobolli (24º).
Musetti, quien venía atravesando una racha bastante negativa, ganaba 6-3, 6-2 y 2-0 cuando su rival no pudo continuar el encuentro por una molestia en el brazo derecho que podría implicar la muñeca.
El rival de Musetti en los octavos de final será el español Jaume Munar, quien demostró un muy sólido nivel para ganarle 6-1, 6-4 y 6-4 al belga Zizou Bergs.
Otro de los tenistas que se metió en los octavos de final fue el suizo Leandro Riedi, debido al abandono también por lesión de su oponente, el polaco Kamil Majchrzak cuando iba 5-3 arriba en el primer set.
Por otra parte, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, le gana 2-1 en sets al canadiense Denis Shapovalov (27º), mientras que más tarde será el turno de otro de los candidatos, el alemán Alexander Zverev (3º), quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger-Aliassime (25º).
El cronograma de este sábado en el US Open
- Jannik Sinner (1º) – Denis Shapovalov (27º)
- Alexander Zverev (3º) – Felix Auger-Aliassime (25º)
- Alex de Miñaur (8º) – Daniel Altmaier
- Lorenzo Musetti (10º) a Flavio Cobolli (24º): 6-3, 6-2, 2-0 y retiro
- Tommy Paul (14º) – Aleksandr Bublik (23º)
- Andrey Rublev (15º) – Coleman Wong
- Jaume Munar a Zizou Bergs: 6-1, 6-4 y 6-4
- Leandro Riedi a Kamil Majchrzak: 5-3 y retiro
[Fuente: Noticias Argentinas]