US Open en vivo: la emocionante jornada de semifinales con Alcaraz y Djokovic

Djokovic quiere sorprender a los jóvenes para ganar su vigésimo quinto título de Grand Slam.

Las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se llevarán a cabo este viernes, en lo que será una jornada con encuentros muy interesantes.

El primer partido del día será sin dudas el plato fuerte, ya que a partir de las 16 (hora de Argentina) se enfrentarán el español Carlos Alcaraz (2°) con el serbio Novak Djokovic (7°).

Alcaraz va en busca de su sexto título de Grand Slam con solo 22 años, que además le permitiría volver al número 1 del mundo luego de más de un año y medio.

Djokovic, por su parte, quiere conquistar el 25° Grand Slam de su carrera, pero no la tiene nada fácil ante Alcaraz y Sinner, quienes tienen muchos años menos que él y se encuentran en plenitud física.

Más tarde, a las 20, será el turno del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger Aliassime (25°).

Si bien Sinner, que es el campeón defensor del US Open, viene arrasando, no debe confiarse ante un rival que si está en un buen día puede poner en apuros a cualquiera.