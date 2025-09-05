US Open en vivo: la emocionante jornada de semifinales con Alcaraz y Djokovic
Alcaraz y Djokovic abrirán la jornada, mientras que en la sesión nocturna se enfrentarán Sinner y Auger-Aliassime.
05/09/2025 | 11:41Redacción Cadena 3
FOTO: Djokovic quiere sorprender a los jóvenes para ganar su vigésimo quinto título de Grand Slam.
La sección de Deportes de la Agencia Noticias Argentinas va a realizar una cobertura durante todo el día de las semifinales del US Open.
Las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se llevarán a cabo este viernes, en lo que será una jornada con encuentros muy interesantes.
El primer partido del día será sin dudas el plato fuerte, ya que a partir de las 16 (hora de Argentina) se enfrentarán el español Carlos Alcaraz (2°) con el serbio Novak Djokovic (7°).
Alcaraz va en busca de su sexto título de Grand Slam con solo 22 años, que además le permitiría volver al número 1 del mundo luego de más de un año y medio.
Djokovic, por su parte, quiere conquistar el 25° Grand Slam de su carrera, pero no la tiene nada fácil ante Alcaraz y Sinner, quienes tienen muchos años menos que él y se encuentran en plenitud física.
Más tarde, a las 20, será el turno del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger Aliassime (25°).
Si bien Sinner, que es el campeón defensor del US Open, viene arrasando, no debe confiarse ante un rival que si está en un buen día puede poner en apuros a cualquiera.
Lectura rápida
¿Qué eventos se cubrirán? Las semifinales del US Open, con los partidos de Alcaraz vs Djokovic y Sinner vs Auger-Aliassime.
¿Quiénes son los jugadores principales? Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el primer partido; Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime en el segundo.
¿Cuándo se llevan a cabo los partidos? Este viernes, con el primer partido a las 16hs y el segundo a las 20hs (hora de Argentina).
¿Por qué son importantes estos partidos? Se disputan en el contexto del cuarto y último Grand Slam de la temporada, y los jugadores buscan conquistar títulos importantes.
¿Cuál es la situación de Alcaraz y Djokovic? Alcaraz busca volver al número 1 y Djokovic aspira a su 25° título de Grand Slam.
[Fuente: Noticias Argentinas]