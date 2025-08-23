En vivo

Deportes

Uno por uno, los últimos campeones del US Open

Este domingo se pondrá en marcha el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

23/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3

FOTO: En 2009, del Potro hizo historia al ganarle la final del US Open a un Federer que parecía imbatible.

El US Open, que es el último Grand Slam de la temporada, se pondrá en marcha este domingo, con el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz como grandes candidatos al título, aunque también hay otros tenistas que aspiran a arruinarles la fiesta, como por ejemplo el serbio Novak Djokovic.

El US Open, que se lleva a cabo en el complejo Billie Jean King Tennis Center de Nueva York, fue uno de los torneo de Grand Slam con más sorpresas en las últimas décadas, que estuvieron marcadas por el dominio casi absoluto del “Big Three” conformado por el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

Fue justamente Federer el que comenzó con la hegemonía del “Big Three”, al quedarse con cinco títulos de manera consecutiva entre 2004 y 2008. Pero en el 2009 se cortó esta impresionante racha cuando el argentino Juan Martín del Potro hizo historia al ganarle una inolvidable final en cinco sets.

Ya en el 2010 llegó el primer título para Nadal en el US Open, que le sirvió para conquistar el tan ansiado Grand Slam (ganar los cuatro “majors”) con solo 24 años. La otras ocasiones en las que el mallorquín levantó el trofeo en el Arthur Ashe Stadium fueron en 2013, 2017 y 2019.

El otro integrante de este selecto grupo, Djokovic, conquistó el torneo en 2011, 2015, 2018 y 2023. La gran peculiaridad para el serbio en Nueva York es la cantidad de finales que perdió allí, ya que fue superado en el partido decisivo de las ediciones de 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.

Por otra parte, los grandes candidatos de la actual edición, Sinner y Alcaraz, ganaron el título en una ocasión cada uno. El italiano lo hizo en 2024 por lo que ahora es el campeón defensor, mientras que el español lo consiguió en 2022, con el agregado de que dicho torneo ganado le permitió convertirse en el número 1 del mundo más joven de la historia.

Los otros campeones en las últimas décadas fueron el escocés Andy Murray (2012), el croata Marin Cilic (2014), el suizo Stan Wawrinka (2016), el austríaco Dominic Thiem (2020) y el ruso Daniil Medvedev (2021).

Los ganadores del US Open desde 2004

  • 2004: Roger Federer
  • 2005: Roger Federer
  • 2006: Roger Federer
  • 2007: Roger Federer
  • 2008: Roger Federer
  • 2009: Juan Martín del Potro
  • 2010: Rafael Nadal
  • 2011: Novak Djokovic
  • 2012: Andy Murray
  • 2013: Rafael Nadal
  • 2014: Marin Cilic
  • 2015: Novak Djokovic
  • 2016: Stan Wawrinka
  • 2017: Rafael Nadal
  • 2018: Novak Djokovic
  • 2019: Rafael Nadal
  • 2020: Dominic Thiem
  • 2021: Daniil Medvedev
  • 2022: Carlos Alcaraz
  • 2023: Novak Djokovic
  • 2024: Jannik Sinner

Lectura rápida

¿Qué evento comienza este domingo?
El US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

¿Quiénes son los principales candidatos al título?
Los principales candidatos son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

¿Dónde se lleva a cabo el US Open?
En el complejo Billie Jean King Tennis Center de Nueva York.

¿Qué tenista argentino hizo historia en el 2009?
El tenista argentino Juan Martín del Potro ganó la final, rompiendo la racha de Federer.

¿Cuántas finales ha perdido Djokovic en el US Open?
El serbio Novak Djokovic ha perdido finales en seis ocasiones.

