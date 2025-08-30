FOTO: Tristán Suárez superó a All Boys y sueña con llegar al primer lugar en la Zona A de la Primera Nacional.

Tristán Suárez se impuso por 2 a 0 ante All Boys, en el marco de la vigésimo novena fecha de la Primera Nacional, y sueña con seguir escalando hasta lo más alto de la Zona A.

El conjunto de Ezeiza, que venía de empatar sin goles frente a Alvarado, logró sumar de a tres en su casa y ratificó su buen presente en el campeonato. Para los de Floresta, en cambio, la derrota significó un duro golpe, ya que tras igualar 0 a 0 en la última jornada ante San Martín de Tucumán, quedaron fuera de los puestos de reducido.

El desarrollo del primer tiempo mostró a All Boys con mayor iniciativa ofensiva, generando las chances más claras y a los 23 minutos, el mediocampista Juan Pablo Passaglia probó con un remate que se fue desviado y, sobre el cierre de la primera parte, tuvo la oportunidad más importante al enganchar en el área y sacar un disparo que encontró la respuesta del arquero Nicolás Sumavil.

Sin embargo, cuando el equipo visitante parecía más cerca del gol, apareció el delantero Álvaro Veliez, en los minutos adicionales, para adelantar a Tristán Suárez.

En la segunda mitad, el equipo de Ezeiza aprovechó los espacios que dejó All Boys en su búsqueda por empatar y liquidó el partido con el tanto del mediocampista Lautaro Villegas, que selló el 2 a 0 definitivo a los 12 minutos.

De esta manera, Tristán Suárez escaló a la tercera posición sumando 44 puntos, mientras que All Boys quedó en el undécimo lugar con 34 unidades.

Por otro lado, Chacarita no pudo sumar de a tres en su cancha e igualó por 2 a 2 frente a Mitre de Santiago del Estero, lo que le imposibilitó seguir escalando en la tabla en la Zona B.

El local abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo con gol del delantero Víctor Figueroa de penal y se fue al descanso en ventaja en el marcador por solo 1 a 0.

A los 8 minutos del complemento, el delantero David Romero puso la igualdad en el partido y a los 40 minutos dio vuelta el marcador con el tanto del ingresado desde el banco Javier Martinez. Aún así, Chacarita consiguió el 2 a 2 a los 45 minutos gracias Hernán Rivero.

De esta forma, el “Funebrero” se mantiene en pelea en el reducido, donde se ubica cuarto con 47 puntos, mientras que Mitre suma 36 unidades y se encuentra en el décimo lugar.

Entre los otros duelos del día estuvo la victoria de Chaco For Ever ante San Telmo en la Isla Maciel, lo cual le permitió escalar al quinto lugar en la Zona B sumando 47 puntos. Por otra parte, el duelo por la categoría quedó en manos de Defensores Unidos de Zárate, quien le ganó por la mínima a Talleres de Remedios de Escalada, siendo los últimos dos equipos del Grupo B.