Tigre ganaba con autoridad pero la lluvia obligó a suspender el partido

El “Matador” superaba a Aldosivi 2-0 por el Torneo Clausura.

20/09/2025 | 21:37Redacción Cadena 3

FOTO: Tigre le ganaba a Aldosivi pero se suspendió el partido.

Tigre se imponía por 2 a 0 frente a Aldosivi en el estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del Torneo Clausura, cuando el encuentro debió suspenderse a los 28 minutos del segundo tiempo.

Primero un corte de luz detuvo la acción y, minutos después, la intensa lluvia dejó el campo de juego en malas condiciones, lo que obligó al árbitro a dar por finalizada la jornada.

Los goles hasta el momento los habían convertido Ignacio Russo a los 11 minutos y David Romero a los 37 del primer tiempo.

Tigre dominó durante gran parte del trámite inicial, mostrando solidez en defensa y contundencia en ataque, ante un Aldosivi que ofrecía pocas respuestas.

En el complemento, los marplatenses reaccionaron y descontaron con un cabezazo de Yonathan Cabral a los 23 minutos, pero el gol fue anulado.

El partido parecía abierto, con ambos equipos buscando el arco rival, hasta que las condiciones climáticas se transformaron en protagonistas.

La lluvia torrencial y los problemas de iluminación hicieron imposible la continuidad del juego.

Ahora, la AFA deberá resolver cómo y cuándo se completarán los minutos restantes, con Tigre arriba en el resultado y con la necesidad de ambos de sumar puntos importantes para sus respectivas aspiraciones.

Síntesis del partido:

Liga Profesional 2025 – Fecha 9

Tigre 2 – 0 Aldosivi

Estadio: José Dellagiovanna (Victoria).

Árbitro: Bryan Ferreyra

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Julián López, Jabes Saralegui; Ignacio Russo, José David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García, Tiago Serrago; Facundo De La Vega, Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Goles en el primer tiempo: 10m. Ignacio Russo (T), 36m. José David Romero (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 28m. partido suspendido mal estado del campo de juego debido a las intensas lluvias.

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Justo Giani por Natanael Guzmán (A), Emiliano Rodríguez por Tobías Cervera (A), Blas Palavecino por Martín García (A), Rodríguez por Guzmán (A) y Valentín Moreno por Guillermo Soto (T); 7m Diego Sosa por Federico Álvarez (T), 26m. Tobías Leiva por Marcelo Esponda y Ayrton Preciado por Tiago Serrago (A); 27m. Sebastián Medina por David Romero (T).

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Se suspendió el encuentro entre Tigre y Aldosivi debido a la lluvia y problemas de iluminación.

¿Quiénes se enfrentaron? El partido fue entre Tigre y Aldosivi.

¿Cuándo se suspendió el partido? El encuentro quedó suspendido a los 28 minutos del segundo tiempo.

¿Cuál fue el resultado al momento de la suspensión? Tigre ganaba 2-0.

¿Qué determinará la AFA? La AFA definirá cómo y cuándo se completarán los minutos restantes del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

