Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan en la Copa Argentina: horarios y formaciones

El "Matador" y la "Lepra" mendocina buscan este viernes el pase a semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

05/09/2025 | 00:42Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia por la Copa Argentina: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El “Matador” llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la “Lepra” mendocina hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.

Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo juegan Tigre e Independiente Rivadavia? El partido será el viernes a las 21.10 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro? En el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.

¿Qué equipos se enfrentan? Juegan Independiente Rivadavia y Tigre.

¿Quiénes son los entrenadores? Diego Dabove para Tigre y Alfredo Berti para Independiente Rivadavia.

¿Cómo se puede ver el partido? Se verá por TyC Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

