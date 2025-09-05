Tigre e Independiente Rivadavia se enfrentan en la Copa Argentina: horarios y formaciones
El "Matador" y la "Lepra" mendocina buscan este viernes el pase a semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
05/09/2025 | 00:42Redacción Cadena 3
Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.
El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El “Matador” llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la “Lepra” mendocina hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.
Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia
Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Tigre vs Independiente Rivadavia
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]