En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Tetaz Chaparro disputó su último partido con Los Pumas ante los All Blacks

El pilar dejará la actividad a sus 36 años.

23/08/2025 | 19:27Redacción Cadena 3

FOTO: Nahuel Tetaz Chaparro

El estadio José Amalfitani vive un clima de emoción y nostalgia. Mientras Los Pumas buscan dar el golpe histórico frente a los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship, una escena especial se dio en el complemento: Nahuel Tetaz Chaparro ingresó desde el banco de suplentes para disputar su último encuentro con la camiseta del seleccionado argentino.

El pilar de 36 años, con 80 tests previos, anunció en la previa que este sería su adiós, y ahora ya está dentro de la cancha alcanzando su test número 81. El público lo recibió con una ovación cerrada en el estadio de Vélez, reconociendo a uno de los forwards más importantes de la última década en la historia del rugby argentino.

Tetaz Chaparro, que regresó al plantel tras superar la dura lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial de Francia 2023, eligió despedirse en un marco inmejorable: ante los All Blacks y en el último partido de Los Pumas en el país en 2025. Desde su ingreso, se mostró activo en el scrum y en el contacto, aportando la experiencia que lo caracterizó en su extensa trayectoria.

La emoción también estuvo presente en sus compañeros, que lo felicitaron apenas pisó el césped. Contepomi lo incluyó entre los relevos sabiendo la importancia de darle esta despedida. “Mi familia es mi motor, y sentí que era el momento. Quiero disfrutar cada minuto”, había declarado el entrerriano en la víspera.

De esta manera, Tetaz Chaparro cierra una carrera con la celeste y blanca que incluye tres Mundiales jugados, un título con Pampas XV en 2011 y pasos por Jaguares, Bristol y Benetton, entre otros equipos. Su despedida llega en un duelo cargado de simbolismo: mientras Los Pumas sueñan con vencer por primera vez a Nueva Zelanda en casa, uno de sus grandes guerreros dice adiós.

Lectura rápida

¿Quién es Nahuel Tetaz Chaparro? Nahuel Tetaz Chaparro es un pilar argentino de rugby que disputó su último partido con Los Pumas ante los All Blacks.

¿Cuántos partidos ha jugado Tetaz Chaparro? Tetaz Chaparro jugó un total de 81 partidos con Los Pumas.

¿Dónde fue el último partido de Tetaz Chaparro? El último partido de Tetaz Chaparro se disputó en el estadio José Amalfitani.

¿A qué edad se retiró Tetaz Chaparro? Tetaz Chaparro se retiró a los 36 años.

¿Cuáles son algunos de sus logros? Tetaz Chaparro participó en tres Mundiales y ganó un título con Pampas XV en 2011.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho