Tetaz Chaparro disputó su último partido con Los Pumas ante los All Blacks

El estadio José Amalfitani vive un clima de emoción y nostalgia. Mientras Los Pumas buscan dar el golpe histórico frente a los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship, una escena especial se dio en el complemento: Nahuel Tetaz Chaparro ingresó desde el banco de suplentes para disputar su último encuentro con la camiseta del seleccionado argentino.

El pilar de 36 años, con 80 tests previos, anunció en la previa que este sería su adiós, y ahora ya está dentro de la cancha alcanzando su test número 81. El público lo recibió con una ovación cerrada en el estadio de Vélez, reconociendo a uno de los forwards más importantes de la última década en la historia del rugby argentino.

Tetaz Chaparro, que regresó al plantel tras superar la dura lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial de Francia 2023, eligió despedirse en un marco inmejorable: ante los All Blacks y en el último partido de Los Pumas en el país en 2025. Desde su ingreso, se mostró activo en el scrum y en el contacto, aportando la experiencia que lo caracterizó en su extensa trayectoria.

La emoción también estuvo presente en sus compañeros, que lo felicitaron apenas pisó el césped. Contepomi lo incluyó entre los relevos sabiendo la importancia de darle esta despedida. “Mi familia es mi motor, y sentí que era el momento. Quiero disfrutar cada minuto”, había declarado el entrerriano en la víspera.

De esta manera, Tetaz Chaparro cierra una carrera con la celeste y blanca que incluye tres Mundiales jugados, un título con Pampas XV en 2011 y pasos por Jaguares, Bristol y Benetton, entre otros equipos. Su despedida llega en un duelo cargado de simbolismo: mientras Los Pumas sueñan con vencer por primera vez a Nueva Zelanda en casa, uno de sus grandes guerreros dice adiós.