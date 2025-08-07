Sorpresa en el fútbol: Mastantuono no fue nominado al Trofeo Kopa

FOTO: Mastantuono no fue nominado pese a sus grandísimas actuaciones en River.

Los nominados al Trofeo Kopa, que se entrega al mejor futbolista menor de 21 años, fueron presentados este jueves y la gran sorpresa fue la ausencia del argentino Franco Mastantuono.

El argentino, que brilló en River durante el primer semestre del año y que fue vendido por una verdadera fortuna al Real Madrid de España, sonaba como uno de los candidatos para estar entre los 10 nominados, algo que finalmente no sucedió.

Durante el 2025, Mastantuono, que recién el 14 de agosto cumplirá 18 años, disputó 23 partidos en River, en los cuales anotó siete goles y entregó cuatro asistencias. Además, se destaca el tremendo golazo de tiro libre que le hizo a Boca en la última edición del Superclásico.

Mastantuono, que incluso ya pudo sumar minutos en la Selección argentina (en el triunfo 1-0 ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas), será presentado el día de su cumpleaños como nuevo jugador de Real Madrid.

El gran candidato a quedarse con esta edición del Trofeo Kopa es el español Lamine Yamal, quien ya lo obtuvo el año pasado y que viene de tener una gran temporada con el Barcelona, en la que ganó la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.

Todos los nominados al Trofeo Kopa

Ayyoub Bouaddi (francés, Lille)

Pau Cubarsí (español, Barcelona)

Désiré Doué (francés, Paris Saint-Germain)

Estevao (brasilero, Chelsea)

Dean Huijsen (neerlandés, Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (inglés, Arsenal)

Rodrigo Mora (portugués, Porto)

Joao Neves (portugués, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (español, Barcelona)

Kenan Yildiz (turco, Juventus)