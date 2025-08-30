FOTO: Sergio Ramos sorprendió con el anuncio de su primera canción 'Cibeles'

El defensor español Sergio Ramos sorprendió a propios y extraños al anunciar el lanzamiento de su primera canción, "Cibeles", para este 31 de agosto.

Ramos, que es una de las grandes leyendas en la historia del Real Madrid, anunció la noticia a través de un video de 15 segundos en sus redes sociales, con un pequeño fragmento de la canción.

El español de 39 años se desempeña en el Monterrey de México, equipo que alcanzó los octavos de final en el Mundial de Clubes, instancia en la que fue eliminado por el Borussia Dortmund de Alemania.

El video de Ramos también tiene imágenes de su paso por el Real Madrid, institución en la que se desempeñó entre 2005 y 2021 y con la que ganó 22 títulos.

Ramos deberá cumplir con una fecha de suspensión por llegar a las cinco amonestaciones con el Monterrey, por lo que se perderá el encuentro ante el Querétaro y volverá el 20 de septiembre, cuando se enfrenten con el América en la fecha 9 de la Liga MX.