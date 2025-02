Se pospuso el debut del Inter Miami debido a las condiciones climáticas

El debut de Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano fue pospuesto para el día miércoles debido a un acuerdo con Sporting Kansas City para garantizar la seguridad de los jugadores y aficionados luego de un alarmante pronóstico por intensas nieves y temperatura bajo cero.

“Las Garzas” comenzarán su recorrido en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 (anteriormente conocida como Concachampions) en el partido de ida ante “Sporting”.

Match Update



Our Concacaf Champions Cup first leg match vs. Sporting KC has been rescheduled for Wednesday, Feb. 19 at 8 PM ET.



