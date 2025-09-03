Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo de Paul
El DT de la Selección argentina analizó al rival de este jueves.
03/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: De Paul es una pieza clave en la Selección argentina.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó al rival de este jueves, Venezuela, y lo calificó como “incómodo y difícil”.
Durante la conferencia de prensa brindada hoy, previa al encuentro que corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Scaloni sostuvo que “el partido va a ser lindo de ver y nosotros, como siempre, vamos a intentar ganar a nuestra manera”.
Además, subrayó que pese a estar clasificados al Mundial, prepararon este partido como lo hacen normalmente: “Esta camiseta por suerte te obliga a que cada vez que tengas que jugar un partido estés alerta y lo haremos hasta el último día”.
Por otra parte, se refirió a la situación del mediocampista Rodrigo de Paul, quien dejó el Atlético Madrid de España para recalar en el Inter Miami de Estados Unidos junto a Lionel Messi: “Hablé muchas veces con él. Más allá de donde estén, tienen que demostrar que están vigentes para seguir en la Selección, en eso somos inflexibles”.
“Él está jugando todos los partidos y veremos cómo va de acá al Mundial. La cancha es la que manda en él y en todos los demás”, sentenció.
Lectura rápida
¿Quién analizó a Venezuela?
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue quien realizó el análisis.
¿Cómo calificó Scaloni a Venezuela?
Scaloni describió a Venezuela como "incómodo y difícil".
¿Qué dijo sobre la preparación del partido?
Subrayó que aunque estén clasificados al Mundial, preparan el partido con la misma seriedad.
¿Qué comentó sobre Rodrigo de Paul?
Dijo que los jugadores tienen que demostrar que están vigentes para seguir en la Selección.
¿Qué opinión tiene sobre el rendimiento de De Paul?
Scaloni afirmó que De Paul está jugando todos los partidos y que la cancha manda.
[Fuente: Noticias Argentinas]