Sanciones inminentes para San Lorenzo tras los disturbios con bombas de estruendo ante Rosario Central

San Lorenzo continúa atravesando un período complicado, y tras perder ante Rosario Central en el Nuevo Gasómetro, los problemas institucionales hacen eco. Durante el encuentro del fin de semana, se registró un grave incidente cuando, a pocos instantes de finalizar, las bombas de estruendo fueron lanzadas al campo de juego tras el gol visitante.

En el minuto 46, Enzo Copetti anotó el gol decisivo para Rosario Central. Sin embargo, la celebración se vio abruptamente interrumpida cuando las bombas estallaron, lo que provocó la alarma entre los jugadores de Central y la preocupación por Lautaro Giaccone, quien permaneció tendido en el césped durante varios minutos.

El jugador resultó ileso, pero el árbitro decidió detener el partido ante la situación. Desde las tribunas, se escuchaban gritos e insultos dirigidos hacia el presidente Marcelo Moretti y la dirigencia del club.

Posibles sanciones para San Lorenzo tras los incidentes

Según la información recabada por Doble Amarilla, los hinchas del "Ciclón" no podrán ingresar al Nuevo Gasómetro con banderas, bombos ni otros elementos musicales en el próximo partido correspondiente a la Liga Profesional.

Aún no se ha notificado al club oficialmente; sin embargo, se anticipa que se aplicará un castigo en breve, posiblemente solo por un encuentro.

Descontento en las tribunas: hinchas se pronuncian contra Moretti

Previo al inicio del partido, los cánticos de protesta resonaron en las gradas del Pedro Bidegain, dirigidos contra Moretti y la Comisión Directiva que ha dirigido al club desde finales de 2023. Se escucharon frases como "Que se vayan todos" y "El club es de los socios", así como cánticos más ofensivos.

El descontento del pueblo azulgrana, que el pasado miércoles marchó hacia la sede del club con el mismo reclamo de renuncias, se plasmó también en gritos como "Dirigentes, la c... de su madre, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie" y una advertencia directa: "Dirigentes, no se los decimos más, si no llaman a elecciones, que quilombo se va a armar".

El clima de tensión aumentó notablemente al finalizar el partido, cuando Rosario Central logró el gol del triunfo en el tiempo adicional. Tras ese momento, y tras el lanzamiento de las bombas, se escuchó una vez más el cántico "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo" dirigido a Moretti y su actual gestión.