San Martín de Tucumán no pudo pasar del empate sin goles en su visita a All Boys

FOTO: El delantero Martín Pino controla la pelota entre dos marcadores de All Boys.

San Martín de Tucumán y All Boys igualaron por 0 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 28 de la Primera Nacional 2025.

En un partido sin goles, el jugador de mayor rendimiento fue el arquero Roberto Ramírez, del local, que se quedó con tres jugadas claras de gol del elenco tucumano.

Con la igualdad, el “Ciruja” se mantiene en la tercera posición de la zona A, con 44 puntos en 28 partidos, aunque quedó a seis puntos del primer puesto, que ostentó durante buena parte del torneo.

Por su parte, el local es décimo con 34 puntos, en un grupo de mucha paridad: aunque está a tres puntos de la zona de clasificación al reducido, el “Albo” también está a siete unidades de la zona de descenso.

Tras un primer tiempo de muy poca acción, las jugadas de peligro llegaron en la segunda mitad. Con un arranque prometedor, la primera chance del complemento fue de la visita, con un mano a mano del delantero Martín Pino, por el costado derecho, que fue detenido por Roberto Ramírez.

A los 16 minutos, el delantero Ignacio Palacios avanzó por el costado izquierdo y puso un centro para el delantero Agustín Gallo, quien cabeceó ante la salida del arquero Darío Sand pero su disparo, efectuado con la nuca, salió alto y sin dirección.

El “Santo” tucumano se volvió a acercar a los 25 minutos, con una subida por derecha y posterior enganche hacia adentro del extremo Franco García, cuyo remate al segundo poste fue detenido por Ramírez.

Cuatro minutos más tarde, el delantero Gonzalo Rodríguez controló en la frontal del área grande y metió un centro buscapié para García, quien decidió controlar de zurda para rematar con la pierna derecha, por lo que perdió un tiempo y terminó rematando incómodo y a las manos del guardameta local, que achicó bien y desvió el peligro.

El “Albo” no tuvo llegadas de riesgo hasta el segundo tiempo del complemento, con un tiro libre en la medialuna del área que fue rematado por el volante Alexis Vega, cuyo disparo con efecto buscaba el poste izquierdo de Sand pero le faltó puntería.

Culminada la fecha 28, la zona A es liderada por Deportivo Madryn, con 50 puntos y una racha de 15 partidos invicto, seguido por Atlanta, con 47 unidades, y el mencionado equipo de Mariano Campodónico, con 44 puntos.

En el grupo B, el líder es Gimnasia de Mendoza, con 52 puntos y un partido adeudado, y lo siguen Gimnasia de Jujuy, con 51 unidades, y Estudiantes de Río Cuarto, que tiene 47 puntos.