San Martín de San Juan le ganó a Gimnasia por el Torneo Clausura

San Martín de San Juan venció por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido por la sexta fecha del Torneo Clausura, jugado esta noche aquí.

Con el único tanto de penal del mediocampista Marco Iacobellis, a los 9 del segundo tiempo, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli llegó al séptimo puesto y está dentro de los clasificados a la próxima ronda.

El resultado, clave en la lucha por la permanencia, le permite al equipo sanjuanino sumar tres puntos vitales y presionar a sus rivales directos, y aunque continúa en el último puesto de los promedios, en la tabla anual escaló algunas posiciones.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la tensión propia de un duelo entre equipos comprometidos con el descenso. San Martín mostró orden defensivo y aprovechó la única situación clara que tuvo en el complemento, cuando el árbitro Fernando Espinoza sancionó penal tras revisar una mano de Gastón Suso en el área, mediante intervención del VAR. Iacobellis, resistido por parte de la hinchada, ejecutó con precisión y desató el festejo local.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Leandro Romagnoli corta una racha de tres partidos sin ganar y recupera terreno en una tabla que sigue siendo desfavorable. A pesar del triunfo, permanece en zona de descenso, pero reduce la brecha con sus competidores y mantiene viva la expectativa de revertir la situación en las fechas restantes.

San Martín enfrentará al conjunto de Núñez el domingo 31 de agosto a las 19:15, en el Estadio Monumental, en un duelo que pondrá a prueba su capacidad de sostener el envión anímico y seguir en carrera por la permanencia.

Por otro lado, el equipo platense quedó a tan solo cinco unidades del último puesto en la tabla anual, con 23 puntos, contra los 18 que tiene Aldosivi, y en los promedios se complicó aún más su permanencia.

Síntesis de San Martín (SM) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura:

Torneo Clausura.

Fecha 6.

San Martín (SM) 1-0 Gimnasia.

Estadio: Hilario Sánchez.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Luis Lobo Medina.

San Martín (SM): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson; Santiago Salle, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde; Jeremías Merlo, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Goles en el segundo tiempo: 9m Marco Iacobellis, de penal (SM).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Bautista Merlini por Castro (G); 17m Sebastián Jaurena por P. García (SM); 21m Juan Pérez por Merlo (G); Leandro Mamut por Seoane (G); 26m Franco Toloza por Maestro Puch (SM); Tomás Escalante por S. González (SM); 39m Alejandro Molina por Iacobellis (SM); Matías Orihuela por Salle (SM); 40m Maximiliano Zalazar por Garayalde (G); Sebastián Lomónaco por Panaro (G).