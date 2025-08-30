San Lorenzo y Huracán se enfrentan por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Se juegan los primeros 45 minutos de este picante duelo entre San Lorenzo y Huracán.

San Lorenzo se mide ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, por un enfrentamiento correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El “Cuervo” llega a este compromiso después de un triunfo por 1-0 frente a Instituto de Córdoba en condición de local. El único tanto del encuentro fue concretado por el centro delantero juvenil Branco Lautaro Salinardi. Aquel resultado deportivo llevó al “Ciclón” al tercer lugar del Grupo B, con 11 unidades.

Por otro lado, el “Globo” viene de un empate 1-1 con Unión de Santa Fe en condición de local, la conversión llegó por una definición precisa del defensor central Martín Nervo. Con aquella igualdad, el equipo de Parque Patricios se quedó en el cuarto lugar del Grupo A, con 10 puntos.

Los detalles del partido y las formaciones de ambos equipos

Torneo Clausura 2025

Fecha 7

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

El 11 inicial de San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Herrera, Baéz, Perruzzi, Tripichio, Rattalino, Cerutti, Cuello y Reali. D.T: Damián Ayude.

El 11 inicial de Huracán: Galíndez; Guidara, Goitea, Nervo, Ibáñez, Pérez, Gil, Miljevic, Bisanz, Giménez y Cabral. D.T: Frank Darío Kudelka.