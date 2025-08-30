San Lorenzo y Huracán se enfrentan por el Torneo Clausura: minuto a minuto
El Ciclón, tercero en su zona con 11 puntos, recibe a un Globo que suma 10 y busca seguir prendido en la pelea.
30/08/2025 | 14:41Redacción Cadena 3
FOTO: San Lorenzo vs Huracán
Se juegan los primeros 45 minutos de este picante duelo entre San Lorenzo y Huracán.
San Lorenzo se mide ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, por un enfrentamiento correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
El “Cuervo” llega a este compromiso después de un triunfo por 1-0 frente a Instituto de Córdoba en condición de local. El único tanto del encuentro fue concretado por el centro delantero juvenil Branco Lautaro Salinardi. Aquel resultado deportivo llevó al “Ciclón” al tercer lugar del Grupo B, con 11 unidades.
Por otro lado, el “Globo” viene de un empate 1-1 con Unión de Santa Fe en condición de local, la conversión llegó por una definición precisa del defensor central Martín Nervo. Con aquella igualdad, el equipo de Parque Patricios se quedó en el cuarto lugar del Grupo A, con 10 puntos.
Los detalles del partido y las formaciones de ambos equipos
Torneo Clausura 2025
Fecha 7
Estadio: Pedro Bidegain
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
El 11 inicial de San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Herrera, Baéz, Perruzzi, Tripichio, Rattalino, Cerutti, Cuello y Reali. D.T: Damián Ayude.
El 11 inicial de Huracán: Galíndez; Guidara, Goitea, Nervo, Ibáñez, Pérez, Gil, Miljevic, Bisanz, Giménez y Cabral. D.T: Frank Darío Kudelka.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
San Lorenzo y Huracán compiten en el Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se realiza el 30 de agosto de 2025.
¿Dónde se lleva a cabo?
En el Nuevo Gasómetro, estadio de San Lorenzo.
¿Cuál es el estado de los equipos?
San Lorenzo suma 11 puntos y Huracán, 10 puntos en sus respectivas zonas.
¿Cuáles son los nombres de los entrenadores?
Damián Ayude dirige a San Lorenzo y Frank Darío Kudelka a Huracán.
[Fuente: Noticias Argentinas]