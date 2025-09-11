San Lorenzo: denuncian falsificación de la firma del secretario Martín Cigna

En las últimas horas, el secretario de San Lorenzo Martín Cigna denunció que su firma fue falsificada por otros dirigentes del club.

La rubrica fue utilizada para oficializar la delegación que el “Ciclón” llevará al “Cilindro” de Avellaneda, de cara al próximo duelo ante Racing, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

La lista mencionada cuenta con 34 integrantes, entre los que hay dirigentes del club, sus hijos y distintos empresarios. Además, se destaca la aparición del presidente Marcelo Moretti, quien levantó su licencia el mes pasado, tras el escándalo generado por haber recibido sobornos para asegurar la participación de ciertos jugadores en las inferiores del club.

Con manejos turbulentos en los últimos años, un nuevo escándalo golpea en la puerta de San Lorenzo, con la aparente falsificación de la firma del secretario del club Martín Cigna.

“Puede ser una firma que han tomado de otro documento, copiado y pegado, pero yo no he firmado eso” afirmó Cigna en declaraciones a TyC Sports, además de aclarar que él presentó su renuncia el pasado martes dos de septiembre, por diferencias con el principal mandatario, aunque no recibió respuesta por parte del club.

El secretario le pidió “a Marcelo Moretti o cualquier otra persona” que esté usando su firma, que deje de hacerlo inmediatamente. En caso contrario, promoverá una investigación interna dentro del club, además de hacer la denuncia correspondiente.

Además, en los últimos días Moretti encabezó la presentación de un nuevo grupo de empleados encargados a dirigir y coordinar el fútbol juvenil, con el exjugador del club Walter Perazzo, quien vistió la camiseta azulgrana con dos pasos entre 1971 y 1988, a la cabeza.

Cigna cuestionó la regularidad de dichas contrataciones, ya que “el club no puede obligarse ni contratar a un trabajador sin la firma del presidente y del secretario”, dejando en claro que tampoco firmó esos documentos.

Por último, el todavía secretario del “Ciclón”, que cree que el presidente del club es Julio Lopardo, vicepresidente que se hizo cargo del mando durante la licencia de Moretti, y cuya renuncia tampoco fue aprobada por la dirigencia, afirmó que en la próxima semana habrá una reunión directiva en la que se definirá si se acepta o no el levantamiento de la licencia de Moretti, “como fue aprobado en algún tiempo”.