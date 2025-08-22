Russo pasó la escoba: cuatro jugadores quedaron afuera de la convocatoria en Boca

Russo apartó a cuatro jugadores de la convocatoria para el partido ante Banfield

En la previa del partido entre Boca y Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el entrenador Miguel Ángel Russo decidió excluir de la convocatoria a cuatro futbolistas: el defensor Lucas Blondel, los volantes Ignacio Miramón y Agustín Martegani, y el mediocampista Kevin Zenón.

Además, no formarán parte de la concentración los mediocampistas Ander Herrera y Tomás Belmonte, quienes continúan recuperándose de desgarros.

Tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar en los 90 minutos reglamentarios —la peor en la historia del club—, Russo tomó medidas drásticas en la conformación del equipo para el choque ante Banfield.

El caso más llamativo es el de Kevin Zenón. Fue el único de los apartados que había sumado minutos bajo el mando de Russo: disputó siete encuentros desde la llegada del DT. Llegado desde Unión, Zenón había jugado los 90 minutos en el debut de Russo en su tercer ciclo, en el empate 2-2 contra Benfica en el Mundial de Clubes. Luego fue reemplazado en el siguiente partido y alternó entre suplencias y breves ingresos: 29 minutos ante Argentinos Juniors, dos ingresos cortos frente a Huracán y el "Tatengue", cinco minutos en la derrota por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, y sin participación en los últimos duelos contra Racing e Independiente Rivadavia.

Las ausencias de Blondel, Miramón y Martegani eran más esperadas. Blondel no fue tenido en cuenta por Russo, que prefirió a Luis Advíncula en el lateral derecho y le dio minutos y luego titularidad a Juan Barinaga. En tanto, Miramón y Martegani prácticamente no entraron en los planes del técnico: alternaron suplencias con exclusiones y, en lo que va del año, Miramón (surgido en Gimnasia) acumuló 101 minutos en tres partidos, mientras que Martegani (ex San Lorenzo) llegó a 90 minutos repartidos en dos encuentros.

Russo busca así ajustar el plantel y transmitir un mensaje de exigencia después de la mala racha, con cambios que también tienen que ver con la recuperación física de algunos jugadores y la competencia interna por los puestos.