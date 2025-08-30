River recibe a San Martín de San Juan y buscará seguir puntero del grupo B

River, líder del grupo B con 12 puntos, recibirá este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la LPF.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. Como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvar al equipo.

En relación con lo que fue la victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular a Armani y al defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño, que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia de La Plata, el pasado sábado en condición de local. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

Para este partido ante Boca, el ex entrenador de San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al "Lobo" con el gol de Marco Iacobellis.

