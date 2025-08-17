River recibe a Godoy Cruz con equipo alternativo y foco en la Libertadores

River, con una gran mayoría de suplentes, recibe este domingo a Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel está en el VAR.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

Justamente, con los focos puestos en el partido de vuelta ante el 'Gumarelo', el entrenador Gallardo recibe a Godoy Cruz de Mendoza con un equipo alternativo.

Por su parte, el equipo de Walter Ribonetto viene de perder 2-1 con Atlético Mineiro de Brasil, el pasado jueves en condición de visitante, en el Arena MRV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El próximo jueves en Mendoza, Godoy Cruz definirá esta serie de Copa Sudamericana.

