River Plate liberó a siete jugadores y busca un refuerzo para el equipo

Con el objetivo de afrontar la Copa Libertadores de América, el director técnico de River Plate, Marcelo Daniel Gallardo, adoptó una decisión trascendental que impactó en la conformación del plantel para la segunda parte del año: se comunicó con siete jugadores para notificarles que no formarán parte del equipo.

La nómina de jugadores excluidos incluye futbolistas de diversas posiciones en el campo, los cuales no cumplieron con un rendimiento suficiente o contaron con escasos minutos de juego por distintas circunstancias. Los siete futbolistas que no continuarán son: el defensor central Leandro González Pírez; los mediocampistas Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Matías Rojas; el extremo Santiago Simón; y el delantero Gonzalo Tapia.

El caso de Matías Rojas es particularmente particular, dado que se unió a la institución en el pasado mercado de pases. A pesar de las lesiones que lo afectaron, consolidándose en tres ocasiones durante el año, el ex Racing no pudo mostrar su calidad en el campo de juego. Se pensó que Gallardo le brindaría una nueva oportunidad, pero finalmente se sumó al listado de salidas.

En otro caso, el chileno Gonzalo Tapia también llegó a River en el mismo período, con el objetivo de aportar al banco de suplentes. Si bien impresionó en su debut, ha estado ausente desde marzo por razones futbolísticas, lo que complicó su continuidad en el club.

Esta reestructuración busca reducir la sobrecarga en ciertas posiciones, un problema que surgió tras la preparación del equipo para el Mundial de Clubes FIFA. Al cierre de la primera parte del año, el “Muñeco” evaluó el rendimiento de sus jugadores y concluyó que eran necesarias varias salidas para establecer un once inicial definido y un banco de suplentes más claro.

¿Quién podría llegar?

A pesar de las numerosas desvinculaciones en este mercado de pases, el club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una oferta formal a Colo Colo por el extremo izquierdo chileno Lucas Cepeda.

River busca adquirir un porcentaje de su pase y espera la respuesta de la institución chilena, que podría solicitar una suma elevada, pero no se espera que eso sea un obstáculo para el club argentino.

Además, el jugador mostró interés en la propuesta del equipo de Núñez, y estaría dispuesto a desempeñarse en el fútbol argentino con la camiseta de River.

En su última temporada, Cepeda participó en 11 partidos de la Liga de Primera (primer nivel del fútbol chileno) y anotó 3 goles. Sin embargo, más allá de sus números, el jugador de 22 años destaca por su gran proyección, habilidad para el regate y correcto posicionamiento en el campo, características que han llamado la atención del cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo.