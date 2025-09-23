En vivo

River busca revertir el resultado ante Palmeiras para llegar a semifinales

El “Millonario” necesita ganarle al Palmeiras en Brasil para dar vuelta la serie.

23/09/2025 | 11:27Redacción Cadena 3

FOTO: El director técnico de River, Marcelo Gallardo.

River visitará este miércoles al Palmeiras de Brasil, con el objetivo de lograr la épica ante uno de los candidatos al título y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron 2-1 como locales en la ida, por lo que buscarán dar vuelta la historia en el encuentro que se llevará a cabo en el Allianz Parque, que tiene capacidad para 43 mil espectadores.

El conjunto “Millonario” tendrá una tarea extremadamente difícil, ya que no solo se enfrentará con uno de los candidatos a quedarse con el título, sino que será en condición de visitante.

Sin embargo, River se mostró como un equipo muy complicado cada vez que le tocó salir del Monumental y prueba de esto son sus buenos resultados como visitante esta temporada en la Copa Libertadores.

En la fase de grupos le ganó 1-0 a Universitario en Perú, mientras que también consiguió un gran triunfo como visitante por 3-2 frente a Barcelona de Ecuador, gracias a los goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Franco Mastantuono. Además, en su otra visita, que fue a Independiente del Valle de Ecuador, el equipo de Núñez dio una gran muestra de carácter para reponerse de una desventaja de 2-0 y terminar llegando al empate a través de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi.

Por último, en los octavos de final visitó a Libertad de Paraguay en el partido de ida y pese a la muy floja actuación, rescató un empate 0-0. Finalmente, River terminaría avanzando luego de imponerse en los penales en El Monumental.

River incluso tiene un recuerdo amargo frente al Palmeiras pero que ilusiona de cara a este encuentro, ya que en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 cayó 3-0 como local en la ida, mientras que en la vuelta pasó por arriba a su oponente y se impuso por 2-0.

Pese a que este resultado no fue suficiente, en aquella ocasión quedó demostrado que el Palmeiras no es invencible como local.

Lectura rápida

¿Qué necesita River para avanzar?

Ganarle al Palmeiras en Brasil para revertir el resultado de la ida.

¿Quién dirige a River en este partido?

El técnico es Marcelo Gallardo.

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro es este miércoles.

¿Dónde se juega el partido?

En el Allianz Parque, en Brasil.

¿Cuál fue el resultado de la ida?

River perdió 2-1 como local ante Palmeiras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

