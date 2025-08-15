En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Rayo Vallecano y Villarreal debutaron con un triunfo en el inicio de La Liga

El equipo de Vallecas triunfó por 3 a 1 mientras que el "Submarino Amarillo" venció 2 a 0.

15/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Rayo Vallecano y Villarreal debutaron con un triunfo en el inicio de La Liga

La jornada inaugural de La Liga dejó dos triunfos contundentes fuera de casa, ya que Rayo Vallecano venció 3 a 1 a Girona en Montilivi, mientras que Villarreal superó 2 a 0 a Real Oviedo en La Cerámica.

Ambos encuentros estuvieron marcados por errores defensivos, expulsiones y ráfagas de efectividad que definieron el destino de los partidos.

En Catalunya, Rayo Vallecano mostró solidez desde el arranque. Tras un primer cuarto de hora parejo, los de Iñigo Pérez capitalizaron una serie de fallos del Girona. A los 18 minutos, Jorge de Frutos abrió el marcador tras un mal despeje de Paulo Gazzaniga.

Apenas segundos después, Álvaro García amplió la ventaja tras una recuperación y asistencia del propio De Frutos. Antes del descanso, el arquero local fue expulsado por derribar a De Frutos en el área, e Isi Palazón convirtió el penal para el 3-0.

En la segunda mitad, Rayo bajó la intensidad y Girona logró descontar con un derechazo de Joel Roca, tras pase de Viktor Tsygankov. El conjunto catalán intentó reaccionar, pero no logró revertir el daño sufrido en el primer tiempo.

El equipo madrileño dejó una imagen convincente en su estreno, en una temporada que también lo tendrá como protagonista en la Conference League.

En Castellón, Villarreal aprovechó los errores de Real Oviedo para sumar sus primeros tres puntos. El equipo asturiano tuvo la chance de abrir el marcador con un penal a favor, pero Salomón Rondón falló el disparo ante Luiz Junior.

Poco después, Alberto Reina fue expulsado y el Submarino Amarillo no perdonó: Etta Eyong marcó de cabeza tras un córner, y Pape Gueye selló el 2-0 con un zurdazo cruzado antes del descanso.

Oviedo, que regresó a la máxima categoría, no pudo sostener el ritmo tras la expulsión y pagó caro sus imprecisiones. Villarreal, por su parte, resolvió el partido en una ráfaga y comenzó la temporada con eficacia.

Lectura rápida

¿Qué equipos ganaron en el inicio de La Liga?
Rayo Vallecano y Villarreal obtuvieron triunfos en sus partidos.

¿Cuáles fueron los resultados de los partidos?
Rayo Vallecano venció 3 a 1 a Girona y Villarreal ganó 2 a 0 a Real Oviedo.

¿Qué jugador abrió el marcador para Rayo Vallecano?
Jorge de Frutos anotó el primer gol a los 18 minutos.

¿Cómo terminó el encuentro entre Villarreal y Real Oviedo?
El partido finalizó 2 a 0 a favor de Villarreal.

¿Qué situación perjudicó a Real Oviedo?
Alberto Reina fue expulsado, lo que afectó al rendimiento del equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho