FOTO: Rayo Vallecano y Villarreal debutaron con un triunfo en el inicio de La Liga

La jornada inaugural de La Liga dejó dos triunfos contundentes fuera de casa, ya que Rayo Vallecano venció 3 a 1 a Girona en Montilivi, mientras que Villarreal superó 2 a 0 a Real Oviedo en La Cerámica.

Ambos encuentros estuvieron marcados por errores defensivos, expulsiones y ráfagas de efectividad que definieron el destino de los partidos.

En Catalunya, Rayo Vallecano mostró solidez desde el arranque. Tras un primer cuarto de hora parejo, los de Iñigo Pérez capitalizaron una serie de fallos del Girona. A los 18 minutos, Jorge de Frutos abrió el marcador tras un mal despeje de Paulo Gazzaniga.

Apenas segundos después, Álvaro García amplió la ventaja tras una recuperación y asistencia del propio De Frutos. Antes del descanso, el arquero local fue expulsado por derribar a De Frutos en el área, e Isi Palazón convirtió el penal para el 3-0.

En la segunda mitad, Rayo bajó la intensidad y Girona logró descontar con un derechazo de Joel Roca, tras pase de Viktor Tsygankov. El conjunto catalán intentó reaccionar, pero no logró revertir el daño sufrido en el primer tiempo.

El equipo madrileño dejó una imagen convincente en su estreno, en una temporada que también lo tendrá como protagonista en la Conference League.

En Castellón, Villarreal aprovechó los errores de Real Oviedo para sumar sus primeros tres puntos. El equipo asturiano tuvo la chance de abrir el marcador con un penal a favor, pero Salomón Rondón falló el disparo ante Luiz Junior.

Poco después, Alberto Reina fue expulsado y el Submarino Amarillo no perdonó: Etta Eyong marcó de cabeza tras un córner, y Pape Gueye selló el 2-0 con un zurdazo cruzado antes del descanso.

Oviedo, que regresó a la máxima categoría, no pudo sostener el ritmo tras la expulsión y pagó caro sus imprecisiones. Villarreal, por su parte, resolvió el partido en una ráfaga y comenzó la temporada con eficacia.