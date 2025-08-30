En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Rayo Vallecano enfrenta al Barcelona en busca de su tercer triunfo en La Liga

El conjunto catalán busca su tercera victoria consecutiva en La Liga. Se puede ver libre y en vivo por celular.

30/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Rayo Vallecano vs Barcelona: horario y formaciones

Rayo Vallecano recibe este domingo al Barcelona, en el marco de la tercera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio de Vallecas, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El Barcelona acumula dos victorias en dos presentaciones; mientras que el dueño de casa suma tres unidades, producto de un triunfo y una derrota.

Probables formaciones de Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Ciss, Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Cómo ver en vivo Rayo Vallecano vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrentan el Rayo Vallecano y el Barcelona en La Liga española.

¿Cuándo se juega? El partido está programado para este domingo a las 16.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? El encuentro tiene lugar en el Estadio de Vallecas.

¿Cómo se puede ver? Se transmite en vivo por ESPN y Disney+, así como en plataformas digitales.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? El Barcelona viene de dos victorias, mientras que el Rayo Vallecano suma tres puntos en una victoria y una derrota.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho