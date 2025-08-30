Rayo Vallecano enfrenta al Barcelona en busca de su tercer triunfo en La Liga
El conjunto catalán busca su tercera victoria consecutiva en La Liga. Se puede ver libre y en vivo por celular.
30/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3
Rayo Vallecano recibe este domingo al Barcelona, en el marco de la tercera fecha de la Liga española.
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio de Vallecas, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El Barcelona acumula dos victorias en dos presentaciones; mientras que el dueño de casa suma tres unidades, producto de un triunfo y una derrota.
Probables formaciones de Rayo Vallecano vs Barcelona
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Ciss, Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.
FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.
Cómo ver en vivo Rayo Vallecano vs Barcelona
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se enfrentan el Rayo Vallecano y el Barcelona en La Liga española.
¿Cuándo se juega? El partido está programado para este domingo a las 16.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? El encuentro tiene lugar en el Estadio de Vallecas.
¿Cómo se puede ver? Se transmite en vivo por ESPN y Disney+, así como en plataformas digitales.
¿Cuál es la situación de ambos equipos? El Barcelona viene de dos victorias, mientras que el Rayo Vallecano suma tres puntos en una victoria y una derrota.
