Rayo Vallecano enfrenta al Barcelona en busca de su tercer triunfo en La Liga

Rayo Vallecano recibe este domingo al Barcelona, en el marco de la tercera fecha de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Estadio de Vallecas, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El Barcelona acumula dos victorias en dos presentaciones; mientras que el dueño de casa suma tres unidades, producto de un triunfo y una derrota.

Probables formaciones de Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Ciss, Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Cómo ver en vivo Rayo Vallecano vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.