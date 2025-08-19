En vivo

Racing y Peñarol: el campo de juego está listo para la Libertadores tras lluvias

La provincia de Buenos Aires estuvo bajo intensas lluvias que puso en duda el encuentro ante Peñarol.

19/08/2025 | 20:17Redacción Cadena 3

FOTO: La provincia de Buenos Aires estuvo bajo intensas lluvias que puso en duda el encuentro ante Peñarol.

A pocas horas de que empiece el duelo entre Racing y Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el campo de juego del estadio Presidente Perón demostró estar apto para el encuentro, a pesar de las intensas lluvias en Buenos Aires.

Este martes, la provincia se encontró con intensas lluvias y algunas ráfagas de viento desde las primeras horas del día, lo cual ya había sido pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la tarde se puso en duda si el duelo entre la “Academia” y el conjunto uruguayo se jugaría. Aún así, el campo de juego demostró estar en óptimas condiciones, además de que se realizaron trabajos previos al encuentro para poder drenar bien el agua que había en ciertos sectores.

De esta forma, Racing y Peñarol se enfrentarán este martes a las 21.30 (hora argentina), en busca de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lectura rápida

¿Qué enfrentamiento se llevará a cabo?

Se enfrentarán Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuál es la condición del campo de juego?

El campo de juego del estadio Presidente Perón está en óptimas condiciones a pesar de las lluvias.

¿Qué ha pronosticado el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intensas lluvias y ráfagas de viento para el martes.

¿Qué se hizo para preparar el campo?

Se realizaron trabajos previos para drenar bien el agua en ciertos sectores del campo de juego.

¿A qué hora jugarán Racing y Peñarol?

El partido se jugará a las 21.30 (hora argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

