Racing y Peñarol: el campo de juego está listo para la Libertadores tras lluvias

FOTO: La provincia de Buenos Aires estuvo bajo intensas lluvias que puso en duda el encuentro ante Peñarol.

A pocas horas de que empiece el duelo entre Racing y Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el campo de juego del estadio Presidente Perón demostró estar apto para el encuentro, a pesar de las intensas lluvias en Buenos Aires.

Este martes, la provincia se encontró con intensas lluvias y algunas ráfagas de viento desde las primeras horas del día, lo cual ya había sido pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la tarde se puso en duda si el duelo entre la “Academia” y el conjunto uruguayo se jugaría. Aún así, el campo de juego demostró estar en óptimas condiciones, además de que se realizaron trabajos previos al encuentro para poder drenar bien el agua que había en ciertos sectores.

De esta forma, Racing y Peñarol se enfrentarán este martes a las 21.30 (hora argentina), en busca de sellar el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.