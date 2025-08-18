Racing se enfrenta a Peñarol en un partido crucial por la Copa Libertadores

Racing recibirá este martes a Peñarol de Uruguay en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en la cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1-0 en Montevideo.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR.

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2-1 ante Tigre, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Avellaneda ganaban 1-0 en medio de una noche de flojos rendimientos pero, en los últimos cinco minutos, el conjunto de Victoria anotó en dos ocasiones, se llevó los tres puntos y generó los silbidos del público de Racing para sus jugadores.

En esta derrota ante Tigre, el entrenador Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de vuelta ante Peñarol donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay pero con una modificación y una duda.

En primer lugar, el refuerzo Marcos Rojo reemplazaría a Nazareno Colombo en el tridente defensivo que completan Marco Di Cesare y Santiago Sosa. En segundo lugar, la duda que tiene Costas radica en la izquierda de la zona de ataque donde podría jugar el colombiano Duván Vergara como en la capital uruguaya de Montevideo o podría ingresar Adrián Balboa o Elías Torres para formar un “doble 9” con Adrián ´Maravilla´ Martínez.

Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de caer 2-1 con Boston River, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de Uruguay. El entrenador disputó este encuentro en el estadio Campeones Olímpicos con un equipo alternativo en el que soló repitió titularidad el mediocampista argentino Eric Remedi.

Por ello, este martes en Avellaneda, el entrenador Aguirre repetiría el mismo once inicial que venció a Racing en la ida pero con un solo cambio obligado por lesión: el ingreso de David Terans por Leonardo Fernández.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Libertadores de América - Octavos de final - Partido de ida

Racing Club - Peñarol (Uruguay)

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Horario: 21.30 TV: FOX Sports.

Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara o Adrián Balboa o Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Peñarol (Uruguay): Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.