Racing alista su partido ante Tigre sin tres figuras por la Copa Libertadores

La “Academia” recibirá al “Matador” de Victoria este viernes a las 21.

15/08/2025 | 09:52Redacción Cadena 3

FOTO: El director técnico de Racing, Gustavo Costas.

Racing recibirá este viernes a Tigre, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y el director técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, decidió preservar a Gastón Martirena, Santiago Sosa y Juan Nardoni, para que lleguen en las mejores condiciones al partido del martes por Copa Libertadores ante Peñarol de Uruguay.

El conjunto de Avellaneda viene de tener una muy floja actuación en Uruguay, donde cayó 1-0 frente a Peñarol en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final del torneo más importante del continente.

Es por esto que, teniendo también en cuenta lo complicado que está siendo este 2025 en cuanto a las lesiones, Costas decidió preservar a tres jugadores que son fundamentales en el armado del 11 que suele ser titular.

Esta decisión también se comprende por la cantidad de partidos que jugaron este año Nardoni y Sosa, mientras que Martirena está recién recuperado luego de un desgarro que sufrió en las últimas semanas.

La otra incógnita en Racing para esta noche pasa por el arco, ya que Gabriel Arias, quien suele ser titular, llegó con lo justo ante Peñarol y tuvo responsabilidad en el gol del equipo uruguayo este martes, por lo que esta noche podría ser reemplazado por Facundo Cambeses y así llegar en óptimas condiciones al partido de vuelta del martes.

Pese a la importancia que tiene el partido ante Peñarol, Racing tiene la necesidad de empezar a sumar de a tres en el Torneo Clausura, ya que marcha duodécimo en la Zona A con solo cuatro puntos y no puede ceder más terreno en la tabla anual.

Así formaría Racing ante Tigre: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini o Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny o Adrián Fernández, Adrián Balboa y Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Lectura rápida

¿Quiénes son los jugadores preservados por Racing?
Gastón Martirena, Santiago Sosa y Juan Nardoni.

¿Cuándo juega Racing contra Tigre?
Este viernes a las 21 horas.

¿Por qué no fueron convocados los jugadores?
Para llegar en las mejores condiciones al partido de Copa Libertadores ante Peñarol.

¿Quién es el entrenador de Racing?
El director técnico es Gustavo Costas.

¿Cuál es la situación en el Torneo Clausura para Racing?
Racing marcha duodécimo en la Zona A con solo cuatro puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

