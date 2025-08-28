Quilmes empató con Alvarado y quedó a tres puntos de la zona de reducido de la Primera Nacional

Quilmes y Alvarado empataron por 0 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por un encuentro adeudado por la fecha 21 de la Primera Nacional 2025.

En un partido sin goles, la llegada de mayor peligro fue del equipo visitante, con un remate del lateral Facundo Ardiles, en la primera mitad, que dio en el palo izquierdo del arquero Esteban Glellel.

Con la igualdad, el “Cervecero” alcanzó la décima posición de la zona A, con 34 puntos, y se acercó a tres puntos de la zona de reducido, agrandando la distancia con la zona roja a siete puntos. Por su parte, Alvarado está decimosexto con 28 unidades, a un punto de la zona de descenso.

La primera llegada clara del partido se dio a los 25 minutos, con un control y remate desde el costado izquierdo del extremo Juan Pablo Gobetto, cuyo zurdazo cruzado se fue desviado por el poste izquierdo de Glellel.

Diez minutos más tarde, el lateral Facundo Ardiles presionó y recuperó la pelota en zona ofensiva, para luego perfilarse y sacar un remate bajo, el cual dio en el poste tras ser desviado por el arquero Glellel.

La polémica se instaló en el Sur del Gran Buenos Aires a los 43 minutos, con un contacto entre el defensor Agustín Bindella y el volante Agustín Bolívar dentro del área, que no fue considerado penal por el árbitro Julio César Barraza.

El elenco marplatense volvió a llegar con peligro un minuto más tarde, con un centro buscapié desde la derecha del extremo Enzo Martínez que fue rematado en la frontal del área por Gobetto, con un disparo de zurda que tenía destino de gol, pero terminó en un córner al ser desviado por el defensor Federico Tévez.

Ya en la segunda mitad, a los 17 minutos, el “Torito” de Mar del Plata se volvió a acercar al gol con un centro desde el costado derecho, que fue cabeceado por el delantero Thomas Amilivia en el primer poste y contenido por Glellel, sobre su palo derecho.

Tres minutos después llegó el local, después de un centro del delantero Juan Cruz Kaprof para el atacante Oscar Belinetz, cuyo disparo fue a las manos del arquero Emmanuel Gómez.

La llegada más clara del local se dio a los 33 minutos, con un remate desde el borde izquierdo del área del extremo Marcos Roseti, con un tiro con el empeine del pie derecho que se fue cerca del palo izquierdo del guardameta rival.

Habiendo cumplido el partido que adeudaban, con los 36 equipos de la categoría habiendo disputado 28 encuentros, la zona A es liderada por Deportivo Madryn, con 50 puntos y una racha de 15 partidos sin derrotas, seguido por Atlanta, con 47 unidades, y San Martín de Tucumán, con 44 puntos.

En el grupo B, el líder es Gimnasia de Mendoza, con 52 puntos, y lo siguen Gimnasia de Jujuy, con 51 unidades, y Deportivo Morón, con 47 puntos.