¿Quién es el argentino que le entregó el premio a la pole a Piastri?

El australiano de McLaren logró quedar en lo más alto en la clasificación y un reconocido futbolista lo recibió para concederle la pieza.

30/08/2025 | 23:00Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Quién es el argentino que le entregó el premio a la pole a Piastri?

El australiano Oscar Piastri de McLaren logró la pole position en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 y recibió el tradicional premio a la pole, que para sorpresa de muchos fue entregado por un argentino muy reconocido: Julio Cruz.

El exdelantero surgido en Banfield, que también pasó por River, Feyenoord, Bolonia, Inter de Milán y Lazio, se presentó junto a Piastri en la tarima para darle el trofeo al piloto de McLaren.

Conocido como “El Jardinero”, Cruz hizo su aparición vestido con la indumentaria del Inter de Milán, equipo con el que tiene una fuerte vinculación y que está ligado al sponsor Pirelli, proveedor oficial de neumáticos de la F1.

Cruz es especialmente recordado en Países Bajos por su paso por el Feyenoord, donde jugó 111 partidos, marcó 51 goles y ganó dos títulos locales, lo que justificó su elección para participar de la ceremonia.

Lectura rápida

¿Quién es el argentino que entregó el premio a la pole? El argentino es Julio Cruz.

¿Qué logró Oscar Piastri en el Gran Premio? Logró la pole position.

¿En qué evento se entregó el premio? En el Gran Premio de los Países Bajos.

¿Qué equipo representa Julio Cruz? Representa al Inter de Milán.

¿Qué hizo Gabriel Batistuta en 2022? Entregó el premio a Charles Leclerc en el GP de Italia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

