Pura emoción: así regresó "El Bocha" Houriet a la cabina de transmisión

El Estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir a los equipos Talleres y River Plate en un ambiente de gran expectativa. La emoción es palpable entre los presentes, quienes celebran la vuelta del fútbol en este emblemático recinto de la figura de Bocha Houriet, el relator histórico de Cadena 3.

"Bocha", como lo conocen todos expresó su nerviosismo y felicidad por regresar al estadio. "Estoy muy nervioso, como el primer partido. Increíble, estoy ansioso, pero ya estoy acá, ya es un paso menos". También reflexionó sobre su trayectoria en el periodismo deportivo: "Es como si fuera todo nuevo, y hace 40 años que uno hace esto".

El Bocha contó que su compañera, conocida como "La Gringa", lo acompaña en este regreso, aunque no es fanática del fútbol. "Ella escucha todos los partidos, quiere saber si estoy bien", reveló. Además, mencionó que trajo consigo su histórico reloj, un símbolo de sus transmisiones: "Sinceramente pensé que no volvía más, fue todo muy bravo".

El ambiente en el Kempes es de fiesta, con mensajes de apoyo y cariño hacia el relator, quien se siente agradecido por esta nueva oportunidad. "Dios me está dando esta otra posibilidad y lo voy a intentar", concluyó.

El Bocha había contado en horas de la mañana que los médicos le dijeron que una estadística indica que el 80% de los operados a corazón abierto caen en un estado de depresión y que una herramienta para que no pase es volver a trabajar.

"Fue un debate; la Gringa escucha todos los partidos, pero no había visto imágenes. Cuando las vio, empezó a notar el desgaste. Los médicos terminaron por convencerme de que trabajar es una de las cosas más importantes", afirmó.

"Pensé que mi carrera había terminado y que debía buscar otras cosas, pero me dije: 'Lo voy a intentar'. Será una prueba, un momento muy sensible. Pero he sido un guerrero toda la vida y no voy a bajar la lanza", anticipó.

