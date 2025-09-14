FOTO: Platense dio vuelta el partido ante Defensa y Justicia y Tigre empató con Talleres en el Clausura

Platense derrotó 2-1 a Defensa y Justicia en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el conjunto de Vicente López se quedó con el noveno puesto del Grupo B, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien posee 10 puntos.

Los dos goles del “Calamar” fueron realizados por el mediocampista Ignacio Schor y el centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que en el único tanto de "El Halcón" llegó de la mano del centro delantero Juan Miritello.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos demostraron importante capacidad para generar oportunidades claras de gol.

A los 32 minutos, el equipo de Florencio Varela abrió el marcador del estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Juan Miritello finalizó una jugada colectiva con una definición precisa.

Pero, en el minuto 46, el “Calamar” igualó en el marcador. Ignacio Schor aprovechó un contragolpe y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el campeón del Torneo Apertura regresó al terreno de juego con una actitud diferente y desplegó una estrategia ofensiva sólida, basada en la colectivización del ataque.

A los tres minutos, el “Calamar” concretó el 2-1 en el tanteador y destrabó el enfrentamiento. El delantero centro Ronaldo Martínez realizó una sorprendente pirueta aérea y envió la pelota al fondo del arco de su contrincante.

En los instantes finales, el conjunto liderado por el director técnico Mariano Soso intentó revertir la situación, generando diversas situaciones claras de gol. Pero, las imprecisiones en las definiciones los condenaron a la derrota.

Por otro lado, Tigre igualó 0-0 con Talleres de Córdoba en el estadio José Dellagiovanna.

Tras este resultado deportivo, el "Matador" se quedó con el décimo lugar del Grupo A, con 9 unidades; un puesto por debajo de Huracán. Mientras que la “T” se asentó en el anteúltimo puesto del Grupo B, con 6 puntos; una posición por encima de Independiente de Avellaneda, quien quedó sumergido en el fondo de la grilla con tan solo tres puntos.