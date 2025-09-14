En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Platense dio vuelta el partido ante Defensa y Justicia y Tigre empató con Talleres en el Clausura

El “Calamar” se impuso 2-1 en Florencio Varela, mientras que en Victoria, el “Matador” y la “T” no pasaron del 0-0.

14/09/2025 | 23:07Redacción Cadena 3

FOTO: Platense dio vuelta el partido ante Defensa y Justicia y Tigre empató con Talleres en el Clausura

Platense derrotó 2-1 a Defensa y Justicia en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el conjunto de Vicente López se quedó con el noveno puesto del Grupo B, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien posee 10 puntos.

Los dos goles del “Calamar” fueron realizados por el mediocampista Ignacio Schor y el centro delantero Ronaldo Martínez. Mientras que en el único tanto de "El Halcón" llegó de la mano del centro delantero Juan Miritello.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos demostraron importante capacidad para generar oportunidades claras de gol.

A los 32 minutos, el equipo de Florencio Varela abrió el marcador del estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Juan Miritello finalizó una jugada colectiva con una definición precisa.

Pero, en el minuto 46, el “Calamar” igualó en el marcador. Ignacio Schor aprovechó un contragolpe y envió la pelota al fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el campeón del Torneo Apertura regresó al terreno de juego con una actitud diferente y desplegó una estrategia ofensiva sólida, basada en la colectivización del ataque.

A los tres minutos, el “Calamar” concretó el 2-1 en el tanteador y destrabó el enfrentamiento. El delantero centro Ronaldo Martínez realizó una sorprendente pirueta aérea y envió la pelota al fondo del arco de su contrincante.

En los instantes finales, el conjunto liderado por el director técnico Mariano Soso intentó revertir la situación, generando diversas situaciones claras de gol. Pero, las imprecisiones en las definiciones los condenaron a la derrota.

Por otro lado, Tigre igualó 0-0 con Talleres de Córdoba en el estadio José Dellagiovanna.

Tras este resultado deportivo, el "Matador" se quedó con el décimo lugar del Grupo A, con 9 unidades; un puesto por debajo de Huracán. Mientras que la “T” se asentó en el anteúltimo puesto del Grupo B, con 6 puntos; una posición por encima de Independiente de Avellaneda, quien quedó sumergido en el fondo de la grilla con tan solo tres puntos.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido entre Platense y Defensa y Justicia? Platense ganó 2-1 a Defensa y Justicia.

¿Quiénes anotaron para Platense? Los goles de Platense fueron anotados por Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

¿Cómo terminó el partido entre Tigre y Talleres? El partido entre Tigre y Talleres terminó 0-0.

En qué puesto quedó Platense después de su victoria? Platense quedó en el noveno puesto del Grupo B, con 9 puntos.

Qué equipo se encuentra en el fondo de la tabla? Independiente de Avellaneda está en el fondo de la tabla en el Grupo B con 3 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho