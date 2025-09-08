Perú y Paraguay cierran las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Lima

Perú y Paraguay se enfrentarán este martes desde las 20.30 por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en el que será el último compromiso para ambas selecciones en esta clasificación, con la “Bicolor” ya sin chances de acceder al repechaje y con la “Albirroja” celebrando su regreso a la Copa del Mundo tras 15 años de ausencia.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez, secundado en el VAR por su compatriota Hernán Mastrángelo.

El seleccionado peruano llega golpeado luego de la derrota 3-0 ante Uruguay en Montevideo, que lo dejó sin posibilidades matemáticas de clasificar. Con apenas 12 puntos y en la penúltima posición de la tabla, la “Blanquirroja” afronta este cierre con bajas importantes: Sergio Peña está suspendido, mientras que Renato Tapia volverá al equipo tras cumplir sanción.

El entrenador Óscar Ibáñez, muy cuestionado por su planteo ante la “Celeste”, podría dirigir su último partido al mando del equipo. Además, Carlos Zambrano regresará a la defensa, y Joao Grimaldo ocupará el lugar de Kevin Quevedo.

Por su parte, Paraguay llega a Lima con un presente diametralmente opuesto. Tras el empate 0-0 con Ecuador en la jornada anterior, aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 y el presidente paraguayo declaró feriado nacional para festejar el regreso de la “Albirroja” al máximo torneo de selecciones.

Sin embargo, Gustavo Alfaro no podrá contar con Junior Alonso, Andrés Cubas ni Miguel Almirón por suspensión, y debió convocar de urgencia a Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes para completar la nómina.

En el historial reciente, Perú domina claramente: en los últimos cinco enfrentamientos ganó tres y empató dos. El último antecedente fue en Asunción, en junio de 2024, con empate 0-0 pese a que los dirigidos por Ibáñez jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos.

El resultado de este martes no modificará las posiciones, pero puede definir la continuidad del entrenador peruano y marcar el inicio del proceso de reconstrucción pensando en el próximo ciclo eliminatorio.