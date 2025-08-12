Peñarol y Racing se enfrentan en octavos de la Copa Libertadores 2025
El conjunto argentino visita Uruguay en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
12/08/2025 | 01:25Redacción Cadena 3
FOTO: Racing quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores.
Peñarol recibe a Racing este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Campeón del Siglo desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El conjunto de Gustavo Costas, con la incorporación de Marcos Rojo, visita Uruguay en busca de un resultado que lo deje bien parado rumbo a la revancha en el Cilindro. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Fortaleza vs Vélez.
Probables formaciones de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Peñarol vs Racing
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El partido de ida entre Peñarol y Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
¿Cuándo se juega? El encuentro se juega este martes a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el partido? Se lleva a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, en Uruguay.
¿Cómo se puede ver? A través de Fox Sports, Disney+ y plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.
¿Quiénes son los entrenadores? Los equipos están dirigidos por Diego Aguirre (Peñarol) y Gustavo Costas (Racing).
[Fuente: Noticias Argentinas]