Peñarol y Racing se enfrentan en octavos de la Copa Libertadores 2025

Peñarol recibe a Racing este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Campeón del Siglo desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Gustavo Costas, con la incorporación de Marcos Rojo, visita Uruguay en busca de un resultado que lo deje bien parado rumbo a la revancha en el Cilindro. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Fortaleza vs Vélez.

Probables formaciones de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Peñarol vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.