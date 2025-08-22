Palmeiras le ganó a Universitario por 4-0 en el global y está en cuartos de final

FOTO: Allan Elias avanza por el costado izquierdo, ante la marca de Andy Polo.

Palmeiras de Brasil derrotó a Universitario de Perú por 4-0 en el global, tras ganar por ese resultado en la ida, al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Allianz Parque, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En un partido sin goles, la llegada más clara fue del local, con un cabezazo del volante Allan Ellias que dio en el travesaño, en el primer minuto de descuento de la primera etapa.

Con el triunfo abultado en el global, el “Verdao” se medirá con River en los cuartos de final del certamen de primer nivel continental.

La primera jugada de riesgo fue para el local, a los cuatro minutos, con una buena jugada individual del delantero argentino José López que terminó en un remate alto, desde adentro del área grande, del extremo Mauricio.

Dos minutos más tarde, el extremo Jairo Vélez avanzó por el costado derecho y metió un remate fuerte al primer palo, que dio en el costado externo de la red.

En ocho minutos de la primera etapa, el volante Jairo Concha metía un gran gol, con un remate desde el borde del área, pero el mismo fue invalidado por el fuera de juego del volante Martín Pérez Guedes, que obstruía la visión del guardameta local.

El mediocampista peruano de 26 años volvió a probar de larga distancia a los 25 minutos, con un remate muy fuerte que fue a las manos del arquero Weverton, pero con tanta potencia que el jugador de 37 años tuvo que dar un rebote.

En el primer minuto de descuento, un centro desde la izquierda fue cabeceado por el volante Allan Ellias, cuyo remate dio en el travesaño.

Ya en la segunda mitad, a los 30 minutos, un lateral llegó al área y permitió una volea del delantero Vitor Roque, que no tuvo precisión y se fue por el poste izquierdo del arquero Sebastián Britos.

La llegada más clara de la visita se dio a cuatro minutos del final, con un remate fuerte y cruzado del delantero Alex Valera, desde el área chica, que requirió una gran reacción del arquero Weverton, para sacar un manotazo salvador.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2025.

Octavos de final.

Partido de vuelta.

Palmeiras (Brasil) 0-0 (4-0) Universitario (Perú).

Estadio: Allianz Parque (Brasil).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Murilo Cerqueira, Felipe Anderson; Mauricio, Emiliano Martínez, Allan Ellias; José López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Universitario: Sebastián Britos; Andy Polo, César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabali; Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jairo Vélez, Diego Churin. DT: Jorge Fossati.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lucas Evangelista por Allan Ellias (P); 21m. Horacio Calcaterra por Jairo Concha (U) y Alex Valera por Diego Churin (U); 28m. Joaquín Piquerez por Felipe Anderson (P), Aníbal Moreno por Emiliano Martínez, Khellven por Agustín Giay (P); José Rivera por Martín Pérez Guedes (U) y Jorge Murrugarra por Jairo Vélez (U); 35m. Facundo Torres por Vitor Roque (P).