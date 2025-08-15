En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Octavos de final de la Copa Sudamericana: el calendario de los partidos de vuelta

Los equipos argentinos tienen grandes chances de meterse entre los ocho mejores de la competición.

15/08/2025 | 11:41Redacción Cadena 3

FOTO: El trofeo que levantará el campeón de la Copa Sudamericana.

Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se llevarán a cabo la semana que viene, con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz buscando la clasificación a la siguiente instancia.

El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.

Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0. A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.

El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.

También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.

Finalmente, el jueves estará cargado de acción para los equipos argentinos. A las 19 Godoy Cruz recibirá a Atlético Mineiro, equipo que le dio vuelta el partido en la ida para imponerse por 2-1. Solo unas horas después, a las 21:30, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.

Lectura rápida

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final?
Se jugarán entre el 19 y el 21 de agosto de 2025.

¿Qué equipos argentinos participan?
Participan Huracán, Independiente, Lanús, Central Córdoba y Godoy Cruz.

¿Cómo le fue a Huracán en la ida?
Huracán perdió 1-0 ante Once Caldas en el partido de ida.

Cuándo juega Independiente?
Independiente jugará el miércoles 20 a las 21:30 frente a Universidad de Chile.

Qué partidos se juegan el jueves?
El jueves jugarán Godoy Cruz y Lanús en sus respectivos encuentros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho