Octavos de final de la Copa Sudamericana: el calendario de los partidos de vuelta
Los equipos argentinos tienen grandes chances de meterse entre los ocho mejores de la competición.
15/08/2025 | 11:41Redacción Cadena 3
FOTO: El trofeo que levantará el campeón de la Copa Sudamericana.
Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se llevarán a cabo la semana que viene, con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz buscando la clasificación a la siguiente instancia.
El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.
Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0. A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.
El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.
También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.
Finalmente, el jueves estará cargado de acción para los equipos argentinos. A las 19 Godoy Cruz recibirá a Atlético Mineiro, equipo que le dio vuelta el partido en la ida para imponerse por 2-1. Solo unas horas después, a las 21:30, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.
[Fuente: Noticias Argentinas]