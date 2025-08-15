Octavos de final de la Copa Libertadores: el calendario de los partidos de vuelta
Cuatro equipos argentinos que buscarán meterse entre los ocho mejores de América.
15/08/2025 | 10:54Redacción Cadena 3
FOTO: La Copa Libertadores, la gran obsesión de los equipos de Sudamérica.
Los partidos correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo la semana que viene con River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata buscando meterse en la siguiente instancia.
Los primeros tres clasificados a los cuartos de final se definirán el martes 19 en una jornada que tendrá bastante actividad para equipos argentinos. Esto se debe a que Vélez recibirá a partir de las 19 a Fortaleza de Brasil, tras la igualdad sin goles en la ida, mientras que Racing jugará en el “Cilindro de Avellaneda” ante Peñarol, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en Uruguay.
El otro partido del martes tendrá como protagonistas a San Pablo de Brasil y a Atlético Nacional de Colombia, que vienen de empatar 0-0.
El miércoles será el turno de Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran comienzo de semestre y a las 19 buscará liquidar la serie ante Cerro Porteño de Paraguay, equipo al que superó 1-0 como visitante en la ida.
Más tarde, a las 21:30, Internacional recibirá a Flamengo con la intención de revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná.
Finalmente, el jueves a las 21:30 River recibirá a Libertad de Paraguay, en una serie que está igualada en cero, mientras que a la misma hora Palmeiras, que aplastó 4-0 a Universitario en Perú, cerrará la serie en su estadio.
Unas horas antes, a las 19, Liga de Quito de Ecuador buscará eliminar al campeón vigente, Botafogo de Brasil, que le ganó 1-0 en la ida.
El cronograma de los partidos de vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores
Martes 19 de agosto:
Vélez (0) – (0) Fortaleza a las 19.
Racing (0) – (1) Peñarol a las 21:30
San Pablo (0) – (0) Atlético Nacional a las 21:30
Miércoles 20 de agosto:
Estudiantes de La Plata (1) – (0) Cerro Porteño a las 19
Inter de Porto Alegre (0) – (1) Flamengo a las 21:30
Jueves 21 de agosto:
Liga de Quito (0) – (1) Peñarol a las 19
River (0) – (0) Libertad a las 21:30
Palmeiras (4) – (0) Universitario a las 21:30
Lectura rápida
¿Qué partidos se jugarán en los octavos de final? Los partidos de vuelta en los octavos de final son: Vélez vs Fortaleza, Racing vs Peñarol, Estudiantes vs Cerro Porteño, River vs Libertad.
¿Cuándo se jugarán estos partidos? Los partidos se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de agosto.
¿Qué equipos argentinos participan? Los equipos argentinos son River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata.
Cómo llegó Estudiantes a este partido? Estudiantes de La Plata ganó 1-0 como visitante en el partido de ida ante Cerro Porteño.
¿Qué resultados trajeron los equipos argentinas en la ida? Racing perdió 1-0 contra Peñarol, River empató 0-0 con Libertad y Vélez también empató 0-0 con Fortaleza.
[Fuente: Noticias Argentinas]