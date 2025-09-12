Newell’s le ganó a Atlético Tucumán y se acercó a la zona de clasificación

Newell’s derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

El primer gol de la noche rosarina llegó a los 36 minutos de la segunda mitad, con un remate desde el piso del defensor Víctor Cuesta, mientras que el delantero Facundo Guch sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento.

Con el triunfo, la “Lepra” alcanza la novena posición de la zona A, con nueve unidades, mientras que el equipo de Lucas Pusineri es octavo en el grupo B, con la misma cantidad de puntos.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán recibirá a River, el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 21:15 horas. Por su parte, el conjunto de Cristian Fabbiani visitará a Belgrano, el lunes 22, a partir de las 21:00.

La primera llegada fue de la visita, a los dos minutos de partido, con un centro por izquierda, al primer palo, del volante Lautaro Godoy, desviado por el arquero Juan Espínola, que le puso el cuerpo a una pelota que dio en el poste y se fue.

Newell’s se acercó al gol a los 12 minutos con un centro bajo por derecha que permitió el remate de primera del volante Luca Regiardo, que salió potente y cruzado, detenido por el guardameta Matías Mansilla.

No hubo más acercamientos de peligro hasta el primer minuto del complemento, con un centro desde la derecha del delantero Ramiro Ruiz Rodríguez que se cerró y fue parado por Espínola, que evitó el gol, sobre su primer palo.

A los 18 minutos, el delantero Mateo Bajamich quedó mano a mano por el costado derecho y encaró a Espínola, pero metió un remate bajo y débil, contenido con facilidad por el guardameta paraguayo.

La “Lepra” abrió el marcador a los 36 minutos, cuando el defensor Víctor Cuesta, aprovechó un rebote tras un córner y definió desde el piso, con un tiro alto y centralizado que se convirtió en el 1-0.

El “Decano” se acercó al empate a los 44 minutos, luego de una buena jugada colectiva por izquierda y un centro que fue cabeceado por el delantero Franco Nicola, con un remate que se fue cerca, pero por encima del travesaño.

En el tercer minuto de descuento, el volante Giovani Chiaverano hizo una gran jugada por el costado izquierdo, trasladando la pelota desde la mitad de la cancha a pura potencia, para después poner un centro atrás que fue empujado al gol por Facundo Guch, en su primer gol en Primera.

