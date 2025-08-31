Neri Romero volvió a pelear en Argentina y obtuvo el título Fedelatín de la AMB

El boxeador Neri "El Maldito" Romero hizo su debut profesional este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo, donde se impuso a Alexis Camejo por decisión unánime.

El estadio estuvo repleto de público para disfrutar de una nueva velada boxística. El evento incluyó cinco combates profesionales, de los cuales tres fueron titulares, destacándose la pelea por el título Fedelatin superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que logró conquistar Romero.

Además, se coronó a Yoel Peralta como nuevo campeón argentino superwelter al vencer al cordobés de Villa Giardino, Walter Córdoba. Fue una contienda que cambió sobre la marcha: en el comienzo, el cordobés besó dos veces la lona, pero después, por su empuje y el apoyo del público que reconoció su coraje, no solo emparejó la pelea, sino que por momentos pudo ganarla.

Finalmente Yoel "El Chacal" Peralta, hermano de Yamil Peralta, quien pronto disputará el título del mundo, se quedó con las tarjetas, el triunfo y el cinturón argentino.

Alan Cantero retuvo su título nacional supergallo al vencer por nocaut en el tercer asalto a Sergio Rosalez.

En las peleas complementarias, Touba Niang y Santiago Leiva se llevaron la victoria en el primer round.

El regreso de un "Maldito"

Neri "El Maldito" Romero, como el gran favorito de la noche, se enfrentó a Camejo y fijó su mirada en el campeón mundial interino AMB, James Dickens. Después de su presentación en Rusia, donde perdió ante Albert Batyrgaziev, Romero volvió a pelear en su país, en un recinto lleno y con entradas agotadas. Su victoria por decisión unánime le permitió alzarse con el título Fedelatin superpluma de la AMB.

Durante diez rounds, Romero buscó el triunfo con paciencia y de manera ordenada, encontrando los espacios para conectar sus golpes con precisión. Camejo, sin embargo, un luchador de grandes batallas, logró hacerle frente. Desde el final del tercer round, el santafesino enfrentó un corte profundo sobre su ojo izquierdo, resultado de un golpe que le provocó hemorragia. Sin embargo con coraje y oficio continuó hasta el final de la pelea.

En otro de los combates titulares, Alan Cantero defendió su título argentino supergallo ante Sergio Rosalez. Cantero retuvo su cinturón por segunda vez, al vencer por KO en el tercer asalto, debido a una lesión en la pierna derecha de Rosalez que le impidió continuar.

En el comienzo de la contienda, Cantero tomó la iniciativa, buscó con paciencia conectar sus golpes. Rosalez se plantó de igual a igual, intentando contraatacar. La diferencia comenzó a notarse en el segundo round, cuando Rosalez cayó dos veces a la lona por la puntería del santiagueño. Finalmente, en el tercero, la pelea se detuvo debido a la lesión sufrida por Rosalez en su pierna no le permitió continuar.

Informe de Martín Bonansea.