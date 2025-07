Murió un piloto español de 20 años tras un fuerte accidente en un circuito

El piloto español Borja Gómez, quien competía en el Campeonato de Europa de Stock, murió este jueves tras un fuerte accidente mientras disputaba unas pruebas en el circuito francés de Magny-Cours.

Gómez, de solo 20 años, estaba disputando unas pruebas del JuniorGP de la categoría Stock 600 cuando sufrió un fatal accidente a bordo de una Honda del Team Laglisse.

El joven oriundo la la localidad murciana de San Javier se fue al suelo y fue atropellado por otro competidor que no pudo esquivarlo.

/Inicio Código Embebido/

Borja Gómez has sadly passed away. JuniorGP sends our deepest condolences to his family, friends and team



?? https://t.co/gtDA8NCeIA pic.twitter.com/8UNV3lddtC