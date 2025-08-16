En vivo

Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria

Por primera vez, el argentino largará primero en la carrera principal del domingo.

16/08/2025 | 11:44Redacción Cadena 3

FOTO: Valentín Perrone integra el equipo KTM Tech 3.

El hispano-argentino del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.

Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Lectura rápida

¿Quién logró la pole en Moto3?
El argentino Valentín Perrone consiguió la pole en el Gran Premio de Austria.

¿Cuál fue su tiempo en la clasificación?
El joven piloto marcó un tiempo de 1:39.938 en la clasificación oficial.

¿Dónde se llevó a cabo el Gran Premio?
El evento tuvo lugar en el circuito Red Bull de Spielberg, Austria.

¿Es la primera vez que Perrone larga primero?
Sí, es la primera vez que Valentín Perrone partirá desde la pole position.

Cuándo es la carrera principal?
La carrera principal se disputará el domingo tras la clasificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

