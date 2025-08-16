Moto3: histórica pole del argentino Valentín Perrone en el Gran Premio de Austria

El hispano-argentino del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.

Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg.

NOTICIA EN DESARROLLO…