Moto 3: Valentín Perrone consiguió una nueva pole position en el GP de San Marino
El argentino irá por su primer triunfo en la categoría.
13/09/2025 | 09:26Redacción Cadena 3
FOTO: Perrone, cada vez más protagonista en Moto 3.
El argentino Valentín Perrone protagonizó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de San Marino de Moto 3 y obtuvo la pole position, por lo que largará primero en la carrera de este domingo.
El joven piloto de KTM, de solo 17 años, registró un tiempo de 1:40,328 en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, y le sacó solo 25 milésimas a su escolta, el australiano Joel Kelso (KTM).
De esta manera, Perrone sigue afirmándose como uno de los protagonistas en Moto 3, en la que es su primera temporada en la categoría.
El “Coyote” sumó puntos en los últimos 12 Grandes Premios e incluso cosechó dos podios. El primero de ellos fue en el GP de Países Bajos, donde terminó tercero, mientras que en el GP de Hungría culminó segundo en una definición milimétrica en la que el español Máximo Quiles lo superó por solo 18 milésimas.
Perrone marcha décimo en el campeonato de Moto 3 con 98 puntos, aunque en caso de conseguir un buen resultado en la carrera de este domingo podría escalar hasta el séptimo lugar.
El líder del campeonato es el español José Antonio Rueda, quien le saca 64 puntos a su compatriota y escolta, Ángel Piqueras.
La carrera del GP de San Marino de Moto 3 será este domingo a las 6 de la mañana.
[Fuente: Noticias Argentinas]