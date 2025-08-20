En vivo

Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

El presidente estuvo de licencia por aproximadamente tres meses tras un escándalo.

20/08/2025 | 16:57Redacción Cadena 3

FOTO: Marcelo Moretti

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses.

El mandatario del club azulgrana fue escrachado en un video donde se lo vio aceptar una presunta coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club y desde entonces, de licencia, Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia hace un día.

La noticia fue comunicada por correo electrónico, según pudo constatar Noticias Argentinas, y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva del club para abordar distintos temas a futuro.

Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.

Lectura rápida

¿Quién regresa a San Lorenzo? Marcelo Moretti regresa a ocupar su cargo como presidente del club.

¿Por qué estuvo de licencia? Estuvo alejado por aproximadamente tres meses tras un escándalo relacionado con un video donde se lo ve aceptar una presunta coima.

¿Quién ocupó su lugar durante su ausencia? Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia antes del regreso de Moretti.

¿Qué medida tomará al regresar? La primera medida será convocar a una reunión con toda la Comisión Directiva del club.

¿Está confirmada la reunión con la Comisión Directiva? No, ya que los miembros de la oposición aún no han recibido el mail convocando a la reunión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

