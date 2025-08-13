Migliore destroza a Riquelme: “Nadie tiene motivos para querer al dirigente”

El ex arquero Pablo Migliore liquidó al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con una fuerte historia de Instagram.

“No gritaste el gol de Carlos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos… fue el mismo día que no bajaste saludar a Diego (Maradona) y ahora festejaste un empate con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos…”, expresó Pablo Migliore en su mensaje de redes sociales.

El ex jugador del “Xeneize” explicó que, para el ámbito futbolístico, el conjunto de La Ribera está por encima de cualquier individualidad, tanto de talento futbolístico, como de carácter dirigencial. Pero, Migliore sostuvo que Riquelme nunca lo mencionó, por eso percibió que su silencio sobre esta cuestión resalta la arrogancia que demuestra el mandatario, quien prometió que sería un año divertido.

En el cierre de su descargo, el ex futbolista cerró con una dura reflexión que involucró a Juan Román Riquelme en su etapa como jugador: “mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico… nadie tiene motivos para querer al dirigente…”.

La reflexión que realizó un futbolista que compartió plantel con el actual presidente del “Azul y Oro” dejó en claro cuáles son los códigos que maneja el máximo responsable de la situación turbulenta que transita el club.

Un equipo con una historia trascendental que quedó marcada por las 6 Copas Libertadores y las 3 Copas Intercontinentales, se encuentra en presente catastrófico: sin ganar ningún título importante, sin refuerzos de jerarquía y sin competir en certámenes internacionales (Libertadores y Sudamericana). Este panorama corre con una fuerte tendencia a empeorar.

Con este sorprendente ritmo, en donde lo más destacado son las malas actuaciones y los extraños elogios de los dirigentes, Boca camina por la cornisa y corre riesgo de repetir un segundo año sin disputar ninguna competición de categoría. Una baja posición en el Torneo Clausura sería lo único que restaría para cerrar un año catastrófico.