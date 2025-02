Messi está en el estadio para ver el Super Bowl 2025 entre Kansas y Philadelphia

El astro argentino Lionel Messi asistió este domingo al Caesars Superdome de Nueva Orleans para presenciar el Super Bowl LIX, que enfrenta a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La presencia del jugador del Inter Miami generó una gran expectativa. La NFL compartió en sus redes sociales un video de Messi llegando al estadio una hora antes del inicio del partido.

Leo Messi in the building



??: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

??: Tubi + NFL app pic.twitter.com/GlT3ELBFVg