Kansas City y Philadelphia Eagles se enfrentan en el Super Bowl 2025

Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles juegan este domingo el Super Bowl LIX, la final de la temporada de NFL que suele paralizar a los Estados Unidos y a buena parte del mundo.

El encuentro se disputará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans desde las 20.30 horas de la Argentina.

Además de la expectativa deportiva de los fanáticos del fútbol americano, son muchos los que se conectarán al encuentro para ver el ya mítico show de mediotiempo, que en este caso está a cargo del rapero Kendrick Lamar.

Cómo llegaron los finalistas del Super Bowl 2025

Liderados por su estelar quarterback Patrick Mahomes, Los Chief vienen de derrotar a Buffalo Bills, y ahora buscarán convertirse en el primer tricampeón de la historia de la NFL.

En tanto, los Eagles llegan tras un aplastante triunfo sobre Washington Commanders (55-23) en el Juego de Campeonato. Buscan revancha del Super Bowl 2023, donde cayeron justamente con Kansas City.

