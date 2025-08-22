Mejora la salud de los operados tras disturbios entre hinchas en Argentina

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que las personas que debieron ser intervenidas quirúrgicamente tras la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile "se encuentran bien".

En diálogo con Antonio Fernández Llorente para el programa “Sin Corbata”, Viera-Gallo destacó la utilidad que tuvieron las reuniones con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para la liberación de los detenidos luego de los vergonzosos altercados de este miércoles por la noche.

Con respecto a la batalla que se desarrolló en la cancha de Independiente, Viera reconoció que “lo que me sorprende mucho es la ubicación de la hinchada de la Universidad de Chile, sin ningún resguardo”, y añadió: “Llama la atención que en la provincia de Buenos Aires se habían organizado eventos internacionales y todo sucedió en paz… Pienso que todo tiene que ver con la disposición de las barras y el ingreso de personas violentas al estadio”.

Por otra parte, expresó su tranquilidad porque “dos de las personas que tuvieron intervención quirúrgica se encuentran bien, se están recuperando” y destacó que “todo el personal del hospital público se ha portado excelentemente bien”.